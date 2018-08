Le migliori applicazioni per cercare ristoranti su Android. Kilkin, la news entry

Quando decidiamo di andare a mangiare fuori il desiderio preminente è recarsi in un posto dove, non solo siamo certi di soddisfare al meglio il nostro palato, ma che si adatti al contempo alla nostra disponibilità economica .

Ci affidiamo perciò al consiglio di qualche amico o optiamo per ristoranti di fiducia, nei quali abbiamo già pranzato o cenato svariate volte, sicuri di non sbagliare. Ma cosa succede se prevale la voglia di puntare a qualcosa di diverso o quando, soprattutto, siamo in vacanza e ci serve un valido aiuto per scoprire i migliori ristoranti del posto? È qui che entra in gioco il nostro dispositivo Android, un grande alleato sul quale potrete contare.

Se siete tra quelli che escludono a priori la possibilità di entrare in un ristorante qualunque trovato per caso lungo la strada, potrete ricorrere a uno dei tanti motori di ricerca di ristoranti scaricabili da Google Play. Poiché esistono moltissime app per ristorazione, qui di seguito abbiamo effettuato una selezione di quelle più valide che possono aiutarvi a trovare il ristorante che fa al caso vostro servendovi di Android:

Google Maps

Cominciamo la nostra selezione con Google Maps perché è un'applicazione installata sulla maggior parte dei dispositivi.

L'applicazione Google Maps consente di trovare i ristoranti più vicini a voi inserendo parole chiave come "ristorante", "ristorante italiano", "ristorante giapponese", etc. È possibile filtrare i risultati a seconda delle valutazioni dei clienti e visualizzare sulla mappa solo i posti migliori. All'interno del motore di ricerca è presente la sezione Esplora, che include diverse opzioni relative a “pranzo”, “cena”, “colazione”, e che indica i posti più consoni per ogni momento della giornata. Per ogni ristorante è possibile visualizzare informazioni generali, foto, orari e recensioni.

TripAdvisor

TripAdvisor è la guida turistica più famosa al mondo, il cui logo è visibile sulle porte di molti ristoranti e hotel. L’applicazione consente di selezionare il tipo di ristorante in cui vogliamo mangiare e di applicare numerosi filtri per individuare quello più vicino e che meglio si adatta ai nostri gusti. Nel file di ogni ristorante è possibile consultare informazioni, foto e commenti.

Yelp

Yelp è un'altra ottima alternativa per trovare qualsiasi tipo di attività, ma è soprattutto valida per ristoranti e bar. Il suo motore di ricerca consente di filtrare i risultati in base al prezzo, gli orari di apertura e chiusura, prenotazioni, promozioni in corso e caratteristiche. Inoltre, consente di ordinare i risultati per valutazioni o distanza e visualizzare i risultati sulla mappa. Non mancano le recensioni effettuate dai suoi numerosi utenti.

Foursquare

Foursquare è una delle applicazioni più popolari utilizzata per trovare posti dove mangiare, fare shopping o festeggiare eventi. Conta con una vasta comunità di utenti che lasciano il loro rating. Il suo motore di ricerca presenta numerosi filtri, consente di visualizzare i risultati sulla mappa e contiene diverse sezioni per individuare i ristoranti che servono un determinato cibo o servizio.

TheFork

Infine, abbiamo TheFork che permette di trovare i migliori ristoranti in circolazione e che comprende diverse sezioni, tra cui il listino prezzi e un potente motore di ricerca con numerosi filtri. Permette di visualizzare le recensioni dei suoi utenti e quelle di TripAdvisor. Inoltre, consente di effettuare prenotazioni ed essere a conoscenza delle promozioni offerte dai ristoranti.

Klikin

E se non avete tempo o siete troppo stanchi per andare a mangiare fuori e preferite rimanere comodamente a casa vostra, esistono alcune come Klikin, un app per ristorazione che vi permette di accedere alla carta di un dato ristorante da un qualsiasi computer o dispositivo ed effettuare ordinazioni a domicilio o da asporto. In ogni momento potrete visualizzare la carta del ristorante aggiornata dal gestore, visualizzare i prodotti disponibili, gli orari, le consegne a domicilio, gli orari di apertura e chiusura del locale.