Concluso il “5G Italy 7” il Global Meeting di Roma sul futuro della rete

E’ stato un viaggio di tre giorni di confronto tra istituzioni e comunità scientifica, industriale, economica e delle pubbliche amministrazioni in Italia, per comprendere le sfide e le opportunità della futura rete 5G e dell’Internet ultraveloce e ultrasicura.

Si è discusso di Policy e Ricerca, declinando il tema nelle più rilevanti applicazioni verticali: Media e Turismo, Energia, Industria 4.0, Sicurezza, eHealth, Pubblica Amministrazione, Trasporti, Mobilità e Automotive, Protezione delle Infrastrutture. 26 panel, 4 CNIT Talk e 3 focus sulle sperimentazioni 5G promosse dal Mise (Milano, Prato-L’Aquila, Bari-Matera) e dai Comuni (Roma, Torino, Genova-Livorno), una sessione speciale “5G for Europe” con testimonianze dei protagonisti, mentre una partnership con FTTH Council ha assicurato la partecipazione delle più importanti esperienze europee nel panel “Fiber for 5G”, assieme ad un confronto tra le realtà più rappresentative del 5G promosse dagli operatori TLC in Europa.

Al meeting hanno partecipato oltre 100 speaker dall’Italia e dall’estero. Sono intervenute anche il ministro Giulia Bongiorno e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Tra gli ospiti e relatori che hanno partecipato al Global Meeting: Alessandro Morelli (Presidente Commissione Trasporti e Tlc Camera dei Deputati), Mirella Liuzzi (Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati), Antonello Giacomelli (Commissione Trasporti e Tlc Camera dei Deputati), Federica Zanella (Commissione Trasporti e Tlc Camera dei Deputati), Roberto Viola (Direttore Generale DG Connect Commissione Europea), Andrea Quacivi (AD Sogei), Teresa Alvaro (DG AgID), Luca Attias (Commissario Straordinario per il Digitale), Antonio Nicita (Commissario AGCOM), Franco Bassanini (Presidente Open Fiber), Maurizio Dècina (Presidente Infratel Italia), Giancarlo Capitani (Presidente NetConsulting cube), Antonio Sassano (Presidente Fondazione Ugo Bordoni), Marco Bentivogli (Segretario Generale Federazione Italiana Metalmeccanici – Fim Cisl), Giuseppe Busia (Segretario Generale Garante per la Protezione dei Dati Personali), Paolo Prinetto (Presidente CINI), Roberto Baldoni (Vicedirettore DIS), Paolo Piccini AD Liguria Digitale, Elio Catania (Presidente Confindustria Digitale), Alessandro La Volpe (Vice President IBM Cloud), Anders Lindblad (Managing Director, Comms & Media Industry Europe Accenture), Lorenzo Mariani (Direttore commerciale Leonardo), Massimo Mazzocchini (AD Nokia), Federico Rigoni (AD Ericsson), Enrico Pisino (Presidente Cluster Tecnologico Nazionale “Trasporti Italia 2020” e Direttore Ricerca & Innovazione FCA Group), Pietro Pacini (Direttore Generale CSI Piemonte), Enrico Salvatori (Presidente Qualcomm Europe), Paolo Pandozy (AD Engineering), Luigi De Vecchis (Presidente Huawei Italia), Sabrina Baggioni (5G Program Director Vodafone), Gabriele Elia (Resp. Standard, Technology Communication & IPR di TIM), Stefano Grassi (Direttore Security di TIM), Stefano Takacs (Direttore del Network Engineering Wind Tre), Erzsébet Fitori (Segretario Europeo FTTH Council), Peter Stuckmann (Head Of Unit – Future Connectivity Systems European Commission).