Inaugurata a Fiumicino una nuova lounge Emirates

“Emirates è una delle principali compagnie aeree per volumi di traffico su Roma Fiumicino in quanto trasporta oltre 600 mila passeggeri annuali - ha evidenziato Ugo de Carolis, CEO di ADR - Dubai rappresenta oggi per Fiumicino la seconda destinazione intercontinentale dopo New York per volumi di traffico, grazie ad una crescita media annuale che negli ultimi anni è stata superiore al 6%.Offre su Roma fino a 3 voli giornalieri nella stagione estiva, 2 in quella invernale, con una flotta composta da Boeing 777 e Airbus A380, tra i più grandi aerei di linea per dimensioni ad operare sul principale aeroporto italiano".

Costruita secondo gli ultimi standard di design, la lounge ha un aspetto contemporaneo e fresco, con servizi e strutture che includono TV Led, comode poltrone in pelle, posti a sedere formali e rilassati, una sala pranzo, una sala preghiera, docce, business center e opere d'arte su misura. Inoltre i clienti possono gustare un ampio menù di buffet caldo e freddo gratuito, tra cui specialità italiane e romane, opzioni stagionali e una raffinata selezione di vini e bevande internazionali. Un menù per bambini è previsto per gli ospiti più piccoli L'accesso alla lounge sarà gratuito per tutti i clienti di First Class e Business Class di Emirates, mentre i clienti Skywards Silver e Skywards Blue potranno accedere a pagamento.

“La nuova lounge – ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager italiano di Emirates - rappresenta un investimento di oltre 4 milioni di euro da parte di Emirates, aggiungendo che quest'area ed è parte integrante del nostro obiettivo di fornire ai nostri clienti premium e fedeli i massimi livelli di confort e convenienza, non solo in aria, ma anche a terra". la nuova lounge dell'aeroporto di Roma porta a 42 il numero delle lounge di Emirates nel mondo.

Oltre a Roma, vi sono altre sette lounge nell'hub di Emirates, il Dubai Internatinal Airport, e diverse lounge dedicate nei più importanti scali: Auckland, Bangkok, Pechino, Birmingham, Boston, Brisbane, Cairo, Città del capo, Colombo, Delhi, Dusseldorf, Francoforte, Glasgow, Amburgo, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kuala Lumpur, Londra Gatwick, Londra Heathrow, Los Angeles, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco, New York,- JFK, Parigi Charles de Gaulle, Perth, San Francisco, Shanghai, Singapore, Sydney, Tokyo - Narita e Zurigo.