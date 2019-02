Ritorna Green Week per scoprire i luoghi di eccellenza sostenibili

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche l'ottava edizione della Green Week torna nelle "Fabbriche della Sostenibilità", per scoprire e raccontare -da martedì 26 a giovedì 28 febbraio 2019- i luoghi di eccellenza della produzione green. Un tour di tre giorni attraverso Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ed Emilia Romagna per conoscere le tecnologie e i prodotti che segneranno il futuro in diversi campi e per aprire le porte di ventinove "Fabbriche della Sostenibilità".