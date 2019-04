E’ grazie a questa ricorrenza che la comunità scientifica internazionale, e quella chimica in particolare, danno vita a una grande opportunità culturale, ovvero quella di raccontare la nascita del più importante e rappresentativo simbolo della chimica: la Tavola Periodica. Si tratta di uno spettacolo conferenza, quello che SiamoSapiens vuole offrire al pubblico in un format inedito che possa tuttavia fornire un quadro storico della nascita e dello sviluppo della chimica moderna, attraverso un linguaggio comprensibile e coinvolgente.

“L’intenzione di fondo, - come precisa Gianni Morelli, presidente di SiamoSapiens - è quello di raccontare la chimica attraverso due sue caratteristiche fondamentali: bellezza e potenza. La valenza didattica e formativa dell’incontro è elevatissima perchè sono molteplici gli argomenti che andremo a sollecitare, come la chimica, la storia, la letteratura, la poesia, la scienza e la musica. Intrecci - conclude Morelli - inevitabili per far comprendere il valore di tutte queste forme del sapere umano che, collettivamente, chiamiamo cultura.”

Università di Roma "Sapienza"

Dipartimento di Chimica

venerdì 17 maggio ore 11,00

Piazzale Aldo Moro, 5

00185

ROMA



INGRESSO LIBERO