Casino online: Luglio in chiaro-scuro per il gioco legale ADM

Dando uno sguardo ai dati di mercato del gioco legale relativo a Luglio, notiamo come all’interno del mercato italiano ci siano delle dinamiche divergenti.

Casinò e poker online chiudono il mese di con una Revenue di oltre 74 milioni di euro. Questo risultato nel suo complesso è ampiamente positivo e segna una crescita di quasi l’11% rispetto 2018. Notevole la crescita del casino online che genera quasi 65 milioni di ricavi e fa segnare un +15% rispetto ai 56 dello scorso luglio 2018 mentre segnaliamo che non si arresta l’inesorabile calo del poker a torneo, soprattutto nella modalità torneo, che lascia sul campo un -11% e del per il poker cash che decresce di un 7%.

Complessivamente nel periodo Gennaio Luglio 2019 il comparto Casinò games e Poker online registrano una vigorosa crescita del 12,5% mostrando di essere un mercato che gode di ottima salute.

Le stesse considerazioni non si possono invece fare per i ricavi provenienti dal gioco fisico che per 3 anni consecutivi mostrano una flessione.

Pesano in questo caso, oltre ad un fisiologico trend di migrazione dal terrestre all’online, le restrizioni legislative a contrasto della rete fisica adottate da molte regioni italiane, come ad esempio il distanziometro, che ha sostanzialmente estromesso il gioco lecito dal territorio.

Il Piemonte è la regione maggiormente martoriata dove registriamo il crollo più significativo.

I ricavi del settore gioco legale, soprattutto nel comparto degli apparecchi da intrattenimento, perdono infatti oltre il 21% dimostrando come la pesante stretta su slot e sale giochi abbia influito in maniera determinate sulle entrate del gioco fisico.