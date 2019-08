Boez, andiamo via: In onda su Rai 3 a partire dal 2 settembre 2019

Racconta il percorso fisico ed emotivo di sei ragazzi condannati per aver infranto la legge ed in regime di detenzione, interna ed esterna. Un viaggio/pellegrinaggio che sperimenta il cammino come dispositivo di recupero, una pena alternativa già praticata in altri Paesi europei e che ha visto un calo della percentuale di recidiva.

E’ la storia di un esperimento sociale, quello di far scontare loro una pena alternativa facendo compiere a questi sei ragazzi un viaggio, lungo la Via Francigena del Sud, da Roma a Santa Maria di Leuca, in Puglia: oltre 900 chilometri per 50 tappe, 20-23 chilometri al giorno e soprattutto un viaggio dentro loro stessi

E' un cammino lungo e impegnativo, ma Alessandro, Francesco, Omar, Matteo, Maria e Kekko sono pronti a partire. Il loro punto di partenza è un carcere. Ognuno di loro ha un passato difficile alle spalle: chi ha subìto violenza, chi è stato costretta a sposarsi giovanissima, chi ha vissuto all'ombra del padre boss, che è cresciuto per strada. Tutti, però, hanno bisogno di vedere un futuro che sia diverso dal loro passato

Questa serie è il l primo prodotto televisivo che affronta questa tematica, oltre che un esperimento rivoluzionario e dal forte impatto sociale.

Anche dal punto di vista produttivo e delle riprese si tratta di un esperimento, con troupe che sono state organizzate per essere poco invasive. Poi, per rendere più autentico il racconto, è stato introdotto come elemento narrativo l’utilizzo delle riprese realizzate dai ragazzi con il telefonino: un’autorappresentazione senza filtri che integra quella delle telecamere “ufficiali”.

Boez - Andiamo via porta la firma di Roberta Cortella - Paola Pannicelli, per la regia di Roberta Cortella - Marco Leopardi.

Ad accompagnare i sei ragazzi: Ilaria D'Apollonio, educatrice con esperienza di dinamiche di gruppo, e Marco Saverio, guida ambientale escursionistica esperto di cammini a lunga distanza. Scritto da Paola Panicelli e Roberta Cortella. Boez vede la collaborazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.