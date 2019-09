La manifestazione ‘AlleviAmo futuro-Expo Matera 2019 ‘ presenta un programma ricco, di incontri, convegni ed esposizioni di capi selezionati rappresentanti la biodiversità di interesse zootecnico del nostro Paese, che consentirà di mostrare la zootecnia italiana come “Patrimonio Universale”, in diverse “location ” frutto anche di avanzate opere di recupero nell’abitato e nell’hinterland di Matera. Sarà un'occasione unica per conoscere a fondo tutta la verità su allevamento e agricoltura, per entrare a contatto diretto con allevatori e produttori. Conoscerne le storie. degustarne i prodotti.

“Oggi – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Italiana Allevatori-A.I.A.,RobertoNocentini nel presentare l’iniziativa – portiamo all’attenzione di una platea vastissima, in un territorio ed in una città simboli della rinascita e del riscatto, il valore della nostra zootecnia ‘made in Italy ‘ quale ‘Patrimonio Universale’. L’allevamento italiano, infatti, dal dopoguerra ad oggi ha dimostrato una crescita ed una qualità non fine a sè stessa, ma alla base di produzioni alimentari che costituiscono indubbie eccellenze riconosciute e purtroppo anche imitate in tutto il mondo”.

Gli fa eco il presidente dell’Associazione Regionale Allevatori (Ara) della Basilicata,PalminoFerramosca , promotore e padrone di casa dell’incontro di presentazione: “Con ‘AlleviAmo futuro-Expo Matera 2019 ‘ realizziamo un grande ed ambizioso progetto dedicato a tutto il mondo della zootecnia, che esprime la sua importanza primaria per l’economia e l’occupazione nel nostro Paese, specie nelle regioni meridionali, ma che è anche un plus identitario che permette la ‘fusione’ tra la presenza dell’uomo in contesti ambientali spesso difficili e un patrimonio zootecnico che soprattutto in Basilicata ha origini remotissime ed accompagna attività millenarie, che si tramandano di generazione in generazione”.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il direttore dell’Ara Basilicata, Augusto Galbi, che ha illustrato nel dettaglio significati e risvolti di carattere tecnico e culturale, nonché le numerose collaborazioni con altri enti e realtà del territorio, connessi alla realizzazione degli eventi calendarizzati.

Un contributo è stato dato anche dal vicepresidente nazionale Coldiretti, Davide Granieri, e dal presidente dell’Ara Basilicata Antonio Pessolani.

In particolare Davide Granieri ha sottolineato come ‘AlleviAmo futuro-Expo Matera 2019 ‘ sia “una importante operazione anche per il Sud. I numeri del comparto zootecnico – ha detto tra l’altro – sono fondamentali perché negli allevamenti c’è molta occupazione, si investe tantissimo, in genetica, in sicurezza alimentare, nel benessere degli animali. Emblematico il caso della carne bovina: in Italia si produce quella più controllata e sicura. E’ questo è anche uno dei motivi per cui il nostro sistema viene attaccato: è perché siamo migliori degli altri!”. E ha poi concluso: “La miglior tracciabilità delle nostre produzioni zootecniche deve essere tradotta in valore per gli allevatori. Ma anche per le infrastrutture e per il territorio a vantaggio di tutti i cittadini. Matera, in questo senso, è una grande occasione”.

“La Basilicata e le regioni del nostro Sud – ha concluso il direttore generale dell’A.I.A.,RobertoMaddé – rappresentano un ‘ponte’ verso l’area mediterranea, l’incontro tra culture e conoscenze che fanno di questi territori un ‘laboratorio’ di esperienze. In queste zone, infatti, la gestione sostenibile tra l’attività di allevamento ed altri settori economici è sempre stata una preoccupazione primaria degli stessi allevatori e degli amministratori. Una priorità che si esplicita anche nella tutela di forme di turismo sostenibile che accompagna antiche pratiche agro-pastorali come la transumanza, anch’essa in via di riconoscimento come patrimonio culturale immateriale in sede Unesco”.

"Alleviamo futuro" è un progetto ideato e organizzato da Ara, in collaborazione con la Regione Basilicata e gli organismi di settore a carattere europeo e nazionale, Associazione Italiana Allevatori, le Associazioni nazionali di razza, le Associazioni Regionali Allevatori e la EHRHC (Europea European Holstein&RedHolstein Confederation). Un progetto partecipato che coinvolge attivamente istituzioni quali APT Basilicata, Parchi, Pro-loco, Scuole, Università, le Associazioni dei consumatori, gli operatori e le aziende.