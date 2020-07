La storia e la formazione della Seat

Il significato della sigla è “Società Spagnola Automobili Turismo” (Sociedad Española de Automóviles de Turismo). La sede dell'azienda si trova vicino a Barcellona, esattamente a Martorell. Qui si trovano anche centri di ricerca e sviluppo, centri di design e fabbriche. Il gruppo tedesco Volkswagen Group ha comprato nel 1990 il 99,9% delle quote aziendali.

Nei primi anni, la produzione aziendale comprendeva automobili di piccole dimensioni, come 124, 129, 580, 1500 e altri modelli compatti dal costo contenuto. Le vetture prodotte sono state esportate in molti paesi europei, in Egitto e in America latina. L'azienda ha prodotto la sua 3.000.000ª unità nel 1976.

Il catalogo di veicoli moderni prodotti comprende queste vetture: (1) auto urbane, come il modello Mii hatchback a 5 porta; (2) supermini, come il modello Ibiza hatchback a 5 porte; piccole famigliari, come il modello Leon hatchback e famigliare a 5 porte; (3) crossover, come i modelli Arona, Ateca, Tarraco; (4) furgoni, come il modello Alhambra.

SEAT produce anche automobili da corsa con una sussidiaria (SEAT Sport), che ha prodotto varianti da Rally e Touring come la SEAT Cordoba WRC, più volte vincitrice nel campionato mondiale di rally WRC, la SEAT 1430/124D, che ha partecipato anche al Rally di Monte Carlo, il modello SEAT Sport, che ha partecipato ai mondiali di Rally WTCC (mondiale) e BTCC (Britannico), diventando famosa in tutto il mondo.

L’azienda che produce auto sportive è stata in seguito rinominata Cupra e oggi produce veicoli ad alte prestazioni derivati da molti modelli moderni SEAT. Tra questi ci sono: Curpa Ateca, Cupra Leon, Cupra Formentor. Tutte le auto del marchio hanno un aspetto molto elegante e garantiscono alti livelli di sicurezza e affidabilità. Oggi l'azienda produce anche scooter elettrici, come il modello EXS KickScooter.