Venezia 76. Proiezioni per il pubblico 3 settembre 2019

14:30 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

45 SECONDS OF LAUGHTER di Tim ROBBINS (USA, 95’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano/inglese)

16:45 SALA GRANDE

VENEZIA 76

THE PAINTED BIRD di Václav MARHOUL (Repubblica Ceca, Ucraina, Slovacchia, 169’, v.o. esperanto slavo /ceco/russo/tedesco s/t italiano/inglese) con Petr Kotlár, Udo Kier, Lech Dyblik, Jitka Čvančarová, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel, Julian Sands – V.M. 14*

20:15 SALA GRANDE

VENEZIA 76

OM DET OÄNDLIGA (ABOUT ENDLESSNESS) di Roy ANDERSSON (Svezia, Germania, Norvegia, 76’, v.o. svedese s/t italiano/inglese) con Jane-Ege Ferling, Martin Serner, Bengt Bergius, Tatiana Delaunay, Anders Hellström, Thore Flygel

22:15 SALA GRANDE

VENEZIA 76

GUEST OF HONOUR di Atom EGOYAN (Canada, 104’, v.o. inglese/armeno s/t italiano/inglese) con David Thewlis, Laysla De Oliveira, Luke Wilson, Rossif Sutherland

14:15 SALA DARSENA

ORIZZONTI

BLANCO EN BLANCO di Théo COURT (Spagna, Cile, Francia, Germania, 100’, v.o. spagnolo/inglese s/t italiano/inglese) con Alfredo Castro, Lars Rudolph, Lola Rubio, Esther Vega, Alejandro Goic, Ignacio Ceruti

17:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI

METRI SHESHO NIM (JUST 6.5) di Saeed ROUSTAEE (Iran, 135’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar, Farhad Aslani, Hooman Kiaie

09:00 SALA GIARDINO

SCONFINI

EFFETTO DOMINO di Alessandro ROSSETTO (Italia, 104’, v.o. italiano/dialetto veneto/inglese/cinese/albanese s/t italiano/inglese) con Diego Ribon, Mirko Artuso, Nicoletta Maragno, Maria Roveran, Roberta Da Soller, Marco Paolini

14:30 SALA GIARDINO

VENEZIA CLASSICI

LA MUERTE DE UN BURÒCRATA di Tomás Gutiérrez ALEA (Cuba, 1966, 84’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese)

16:30 SALA GIARDINO

SCONFINI

BEYOND THE BEACH: THE HELL AND THE HOPE di Graeme SCOTT, Buddy SQUIRES (UK, 82’, v.o. inglese/italiano/arabo s/t italiano/inglese)

19:00 SALA GIARDINO

HAPPY BIRTHDAY di Lorenzo GIOVENGA (Italia, 15’)

INCONTRO CON TERRY GILLIAM, IL REGISTA E IL CAST DEL FILM

IN CHIUSURA, BRANI LIVE ESEGUITI DA ACHILLE LAURO

21:00 SALA GIARDINO

SCONFINI

IL VARCO di Federico FERRONE, Michele MANZOLINI (Italia, 70’, v.o. italiano/russo s/t italiano/inglese) con Emidio Clementi

13:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

RIALTO di Peter MACKIE BURNS (Irlanda, UK, 90’, v.o. inglese s/t italiano) con Tom Vaughan-Lawlor, Tom Glynn-Carney, Monica Dolan, Sophie Jo Wasson, Scott Graham, Michael Smiley

15:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

CHOLA (SHADOW OF WATER) di Sanal Kumar SASIDHARAN (India, 120’, v.o. malayalam s/t italiano/inglese)con Joju George, Nimisha Sajayan, Akhil Viswanath

17:45 PALABIENNALE

FUORI CONCORSO

THE KING di David MICHÔD (UK, Ungheria, 133’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Sean Harris, Tom Glynn-Carney, Lily-Rose Depp, Thomasin McKenzie, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn

20:30 PALABIENNALE

VENEZIA 76

OM DET OÄNDLIGA (ABOUT ENDLESSNESS) di Roy ANDERSSON (Svezia, Germania, Norvegia, 76’, v.o. svedese s/t italiano/inglese) con Jane-Ege Ferling, Martin Serner, Bengt Bergius, Tatiana Delaunay, Anders Hellström, Thore Flygel

VENEZIA 76

GUEST OF HONOUR di Atom EGOYAN (Canada, 104’, v.o. inglese/armeno s/t italiano/inglese) con David Thewlis, Laysla De Oliveira, Luke Wilson, Rossif Sutherland

09:00 SALA VOLPI

VENEZIA CLASSICI

ENSAYO DE UN CRIMEN di Luis BUÑUEL (Messico, 1955, 92’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese)

14:00 SALA VOLPI

VENEZIA CLASSICI

KALINA KRASNAYA (THE RED SNOWBALL TREE di Vasiliy SHUKSHIN (URSS, 1973, 107’, v.o. russo s/t italiano/inglese)

16:45 SALA VOLPI

VENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARI

FULCI FOR FAKE di Simone SCAFIDI (UK, Italia, 92’, v.o. italiano s/t italiano/inglese)

17:00 SALA CASINO

VENEZIA CLASSICI

WAY OF A GAUCHO di Jacques TOURNEUR (USA, 1952, 91’, v.o. inglese s/t italiano)

09:00 SALA PERLA

SETTIMANA DELLA CRITICA – [email protected]>

FERINE di Andrea CORSINI (Italia, 17’, v.o. italiano s/t inglese) con Anna Della Rosa, Alessandro Mor

SETTIMANA DELLA CRITICA

SAYIDAT AL BAHR (SCALES) di Shahad AMEEN (Emirati Arabi Uniti, Iraq, Arabia Saudita, Paesi Bassi, 74’, v.o. arabo italiano/inglese) con Basima Hajjar, Ashraf Barhoum, Yagoub Alfarhan

11:30 SALA PERLA

GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI SPECIALI

IL PRIGIONIERO di Federico OLIVETTI (Italia, 16', v.o. italiano s/t inglese) con Paolo Musio, Sabrina Impacciatore, Franco Ravera, Emma Bertoli, Carlo Piron, Mattia Pilon, Laura Serena, Cesare Lanna, Mario Pirrello, Nora Panizzo, Herbert Ruggaldier, Luisa Conti, Nino Olivetti

GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI SPECIALI

MONDO SEXY di Mario SESTI (Italia, 75', v.o. italiano s/t inglese) – V.M. 14*

14:00 SALA PERLA

SETTIMANA DELLA CRITICA – [email protected]>

LOS OCÉANOS SON LOS VERDADEROS CONTINENTES di Tommaso SANTAMBROGIO (Italia, Cuba, 20’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Alexander Diego, Edith Ibarra

SETTIMANA DELLA CRITICA

TONY DRIVER di Ascanio PETRINI (Italia, Messico, 70’, v.o. inglese/italiano/spagnolo s/t italiano/inglese) con Pasquale Donatone

16:30 SALA PERLA

GIORNATE DEGLI AUTORI

BARN - BEWARE OF CHILDREN di Dag Johan HAUGERUD (Norvegia, Svezia, 157', v.o. norvegese s/t italiano/inglese ) con Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Röise, Thorbjörn Harr, Brynjar Bandlien, Andrea Bræin Hovig, Hans Olav Brenner, Anne Marit Jacobsen, Ella Øverbye – V.M. 14*

15:00 SALA PERLA 2

MASTERCLASS con Julie ANDREWS

22:00 SALA PERLA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

UN MONDE PLUS GRAND di Fabienne BERTHAUD (Francia, 100', v.o. francese/mongolo s/t italiano/inglese) con Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam, Ludivine Sagnier, Arieh Worthalter

19:45 SALA PASINETTI

FUORI CONCORSO

I DIARI DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI. CAPITOLO SECONDO. di Yervant GIANIKIAN, Angela RICCI LUCCHI (Italia, 100’, v.o. italiano, inglese, francese, armeno s/t inglese/italiano)

22:00 SALA PASINETTI

VENEZIA CLASSICI – DOCUMENTARI

BABENCO – ALGUÉM TEM QUE OUVRIR O CORAÇÃO E DIZER: PAROU di Bárbara PAZ (Brasile, 75’, v.o. portoghese/francese/spagnolo/inglese s/t italiano/inglese)

11:00 TEATRO ALLE TESE – ARSENALE DI VENEZIA

EVENTO SPECIALE

BU SAN – GOODBYE, DRAGON INN di TSAI Ming-liang (Taiwan, 82’ v.o. cinese, s/t. inglese)

IMPROVISATIONS ON THE MEMORY OF CINEMA

Live Performance di TSAI Ming-liang

15:00 TEATRO ALLE TESE – ARSENALE DI VENEZIA

EVENTO SPECIALE

BU SAN – GOODBYE, DRAGON INN di TSAI Ming-liang (Taiwan, 82’ v.o. cinese, s/t. inglese)

IMPROVISATIONS ON THE MEMORY OF CINEMA

Live Performance di TSAI Ming-liang