Venezia 76. Il Premio Hollywood Foreign Press Association (HFPA)

Il Premio dell’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) a tre cineasti vincitori di Orizzonti per un programma in residenza

VENEZIA - Dopo l’esordio dello scorso anno, l’Hollywood Foreign Press Association (HFPA) di Los Angeles ha confermato anche per la 76. Mostra del Cinema di Venezia l’intenzione di destinare un premio speciale a tre cineasti (registi, produttori) vincitori nella sezione Orizzonti dei premi al Miglior film, alla Miglior regia e Premio Speciale della Giuria.

I destinatari del premio, nel gennaio 2020, parteciperanno a Los Angeles a un programma speciale in residenza di tre settimane con masterclass e workshop, in partnership con Film Independent. I cineasti selezionati saranno affiancati individualmente da tutor per perfezionare le loro competenze, parteciperanno a proiezioni ed eventi formativi ospitati da Film Independent.

La 76. Mostra di Venezia si terrà al Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2019, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta.

“Apprezziamo molto l’iniziativa dell’Hollywood Foreign Press Association – ha dichiarato il Presidente Baratta – E’ un esempio di effettiva politica di promozione a vantaggio dei nuovi talenti”.

Per la scorsa edizione, si sono aggiudicati il programma in residenza a Los Angeles, dal 2 al 23 gennaio 2019, i tre cineasti premiati alla 75. Mostra 2018 dalla giuria presieduta da Athina Tsangari: Phuttiphong Aroonpheng (Thailandia), regista di Kraben Rahu (Premio Orizzonti per il Miglior film); Emir Baigazin (Kazakistan), Premio Orizzonti per la Miglior regia per il film Ozen (The River); Mahmut Fazıl Coşkun (Turchia), regista di Anons (The Announcement), Premio Speciale della Giuria Orizzonti.

L’HFPA, fondata nel 1943, riunisce i giornalisti di spettacolo di Hollywood, che rappresentano i media mondiali di 56 Paesi. L’HFPA organizza annualmente i Golden Globe® Awards.

Film Independent è l’organizzazione artistica non-profit che organizza i Film Independent Spirit Awards e il Los Angeles Film Festival.

Qui di seguito la lista completa dei premi collaterali della 76. Mostra:

 HFPA Prize (Hollywood Foreing Press Association)

 Casa Wabi - Mantarraya Award (Fundación Casa Wabi – Mantarraya Production)

 Prize of the International Critics [FIPRESCI Prize] (FIPRESCI - International Federation of Film Critics)

 SIGNIS (SIGNIS International [World Catholic Association for Communication])

 Leoncino d'Oro Agiscuola (Agiscuola)

 Premio Francesco Pasinetti (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani)

 Premio Brian (UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti)

 Premio Queer Lion (Associazione di Promozione Sociale Queer Lion)

 Arca Cinemagiovani - Miglior Film (Arca CinemaGiovani)

 Premio CICT - UNESCO "Enrico Fulchignoni" (Conseil International du Cinema et de la Télèvision [CICT-UNESCO])

 Premio FEDIC (Federazione Italiana dei Cineclub)

 Premio Fondazione Mimmo Rotella (Fondazione Mimmo Rotella / Trapobana)

 Premio Lanterna Magica (Associazione Nazionale C.G.S.)

 Premio Gillo Pontecorvo Award (Istituto Internazionale per il cinema e l'audiovisivo dei paesi latini)

 Premio Smithers Foundation Award (International Council of Film and Television at UNESCO [IFTC-UNESCO], and the Observatory on Cultural Communication at U.N. [OCCAM])

 Interfilm Award for Promoting Interreligious Dialogue (International Interchurch Filmorganisation)

 Premio Green Drop Award (Green Cross Italia)

 Premio Soundtrack Stars (Free Event e Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani)

 Premio del Pubblico (Settimana Internazionale della Critica)

 Premio Circolo del Cinema - 34. Settimana Internazionale della Critica (Settimana Internazionale della Critica)

 Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia (Settimana Internazionale della Critica)

 Premio al miglior cortometraggio [email protected] 2018 (Settimana Internazionale della Critica)

 Premio alla miglior regia [email protected] 2018 (Settimana Internazionale della Critica)

 Premio al miglior contributo artistico [email protected] 2018 (Settimana Internazionale della Critica)

 Gran Premio Settimana Internazionale della Critica (Settimana Internazionale della Critica)

 Premio Label Europa Cinema (Giornate degli Autori)

 Fanheart3 Award (Associazione Fanheart3)

 Premio Filming Italy Best Movie Award (Filming Italy Award, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, Best Movie)

 Premio del Pubblico BNL [BNP Paribas Public Choice's Award] (Giornate degli Autori)

 Premio Giornate degli Autori [GDA Award] (Giornate degli Autori)

 Premio Human Rights Nights (Associazione Human Rights Nights)

 Premio di critica sociale "Sorriso diverso Venezia 2018" (Ass. studentesca "L'università cerca lavoro "[UCL])

 Premio NuovoImaie Talent Award (NUOVOIMAIE - i diritti degli artisti, in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani)

 Premio Sfera 1932 (Consorzio Venezia e il suo Lido con Seguso Vetri d’Arte - Murano dal 1397)

 Premio UNIMED (UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo)

 Premio La Pellicola d'Oro (Associazione Culturale S.A.S. e Associazione poliprofessionale di categoria ART. 9)

 Premio Lizzani (ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici)

 Premio Edipo Re (Università degli Studi di Padova e ResInt – Rete dell’Economia Sociale Internazionale)