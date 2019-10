“The shape of sound”, Maria Luisa D'Eboli a Casa Cava per Matera 2019 con una mostra e una performance. Video

ROMA - L’artista romana, di origine lucana, Maria Luisa D’Eboli, sarà protagonista a Matera con “The Shape of Sound”, una mostra che si terrà dall’8 al 14 ottobre 2019, presso Casa Cava. Otto le opere in esposizione, inedito ritratto del suono dello strumento di grandi musicisti della scena internazionale. Come una sorta di decoder la raffinata pittrice ha interpretato su tela questo potente, se pur invisibile, veicolo di gioia: il Suono.