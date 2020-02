A Palazzo Bonaparte di Roma la mostra "I Love Lego"

Dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, i bambini e i più grandi potranno immergersi nei diversi ambienti (diorami) minuziosamente ricostruiti e progettati da RomaBrick, uno dei LUG (Lego® User Group) più antichi d’Europa.

Diorama liberazione: 120.000 pezzi per la rappresentazione storica dell’ingresso degli alleati in uno dei paesi della provincia italiana che nel 1945 erano ancora sotto il controllo delle truppe tedesche; Grande diorama city: 160.000 pezzi a rappresentare la città con da costruzioni uniche e irripetibili; Diorama fori imperiali – foro di augusto - anno 2 a.c.: 60.000 pezzi per una fedelissima e dettagliata ricostruzione; Diorama medievale: 90.000 pezzi rappresentano una città ispirata a roma nel medioevo; Grande diorama pirati: 200.000 mattoncini riproducono gli insediamenti caraibici dei coloni inglesi del XVIII secolo; Diorama artico: 80.000 pezzi per riprodurre una porzione della calotta polare artica su cui è stata installata una base dedita allo studio delle risorse naturali; Diorama classic space: 35.000 pezzi per riprodurre un insediamento minerario lunare.

Costruzioni e non solo. Attraverso una “caccia al personaggio” - tra edifici e palazzi, tra galeoni e templi - il visitatore è invitato a cercare personaggi celebri (e non) nascosti all’interno delle installazioni: da Harry Potter a Dart Fener, diversi gli ospiti a sorpresa inseriti nelle diverse installazioni che accompagnano nella visita tutti coloro che vogliono divertirsi a scovare tra i mattoncini.

A dimostrazione di quanto i mattoncini siano in grado di “creare arte a 360°”, sono esposte anche alcune tele ispirate a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dal giovane artista romano Stefano Bolcato che ha unito la sua passione per i LEGO e l'arte.

I LOVE LEGO è realizzata in partnership con “Legolize”, la notissima pagina Facebook e Instagram umoristica che crea installazioni comiche utilizzando i LEGO: fondata dai giovani Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro.

E per la prima volta a Roma arriva un’installazione da Guinness dei Primati: nella mostra I LOVE LEGO sono presenti anche le 4.100 “minifigure” provenienti da una delle più grandi collezioni di Lego al mondo, quella dell'italiano Gianluca Rossignoli.