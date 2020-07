Parte la seconda edizione di Art Nouveau Week

La scelta del periodo da parte del curatore, Andrea Speziali, nasce dalla volontà di celebrare in particolare due grandi protagonisti internazionali del Liberty: l’architetto milanese Giuseppe Sommaruga e l’austriaco Gustav Klimt, esponente di punta della Secessione Viennese, nonché altri importanti personaggi come William Henry Bradley, Otto Wagner, Giovanni Michelazzi, Salvatore Gregorietti, Charles Cottet, Siegmund von Suchodolski e Alphonse Mucha;

ogni giorno della settimana rappresenta, infatti, una data significativa per ciascuno dei protagonisti.





Il ricco calendario promosso dall’Associazione, con il patrocinio di MiBACT, Enit e Council of Europe, è rivolto a chiunque voglia immergersi nelle suggestive atmosfere dell’Art Nouveau, in Italia e all’estero. Si tratta, infatti, di un evento diffuso, che prevede visite guidate, mostre e conferenze in diverse località, per permettere ad un vasto pubblico di viaggiare a ritroso nelle arti visive e nel gusto a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo.



Il giorno mercoledì 8 luglio, la manifestazione si aprirà con il concorso fotografico "My Art Nouveau Week", che prevede la selezione dei contenuti più interessanti postati su Facebook e Instagram nel corso della settimana.

Questa iniziativa vede il coinvolgimento del talent Gabriele Corio (instagram @gabiele.corio), che ha realizzato dei filtri speciali in linea con il tema della manifestazione e selezionerà i cinque autori delle stories più originali ed influenti pubblicate con il tag @artnouveauweek.



La pagina Facebook dell’iniziativa ospiterà un ciclo di conferenze serali dedicate all’approfondimento di esponenti significativi e particolari declinazioni dello stile Liberty, di volta in volta presentate da storici dell’arte e curatori, come Francesca Bencivenni, Daniela Brignone, Rodolfo Caglia, Maurizio Lorenzo, Danilo Maniscalco, Lara-Vinca Masini, Ilaria Pelosi, Ettore Sessa, Claudio Tondo e Andrea Speziali.



Per tutta la durata dell’evento, il Museo di Arte Povera di Sogliano al Rubicone (Palazzo Ripa-Marcosanti, Cesena) offrirà a gruppi di spettatori visite guidate gratuite previa prenotazione telefonica.

Numerose visite guidate, organizzate in collaborazione con guide ed enti del turismo locali, saranno disponibili su prenotazione in diverse città. Queste speciali iniziative sono orientate alla scoperta di un panorama artistico inaspettato, attraverso itinerari, da percorrere a piedi o in bicicletta, che svelino al pubblico dettagli insoliti e poco noti, testimoni dell’ampia diffusione dello stile Art Nouveau a livello internazionale.

I visitatori potranno ripercorrere la storia romantica di Viareggio durante la Belle Époque, perdersi tra le vie di Vicenza, lasciarsi conquistare dall’eclettico stile di Palermo e dagli eleganti fregi dei palazzi di Bari. A Milano, tra le altre, è prevista una visita speciale all’interno di Casa Galimberti, a Sarnico sarà possibile esplorare le ville Liberty progettate da Giuseppe Sommaruga, mentre Torino svelerà i segreti del Cimitero Monumentale e delle sue architetture, ma queste sono solo alcune delle numerose città che ospiteranno i tour guidati.

Per alcune visite viene proposta la modalità virtuale, grazie alla quale sarà possibile, ad esempio, ammirare l’architettura torinese o conoscere la collezione Sforzesca di arti applicate dai propri dispositivi, grazie alla partnership tra Italia Liberty e Google Arts & Culture.

Questa edizione di Art Nouveau Week si propone di lanciare un segnale in direzione della ripartenza culturale dopo l’emergenza. Il fitto calendario di appuntamenti, gestiti anche da remoto attraverso le piattaforme FB, IG e Zoom, vuole restituire al pubblico il piacere di godere dell’arte e della cultura, potendo scegliere liberamente tra numerose alternative. Il curatore della manifestazione sottolinea come il graduale ritorno alla normalità segni anche la riattivazione dei grandi appuntamenti culturali annuali, tra i quali Art Nouveau Week vuole assumere un posto stabile, grazie alla qualità delle proposte e alla entusiastica partecipazione del pubblico.

Alla settimana del Liberty sarà poi affiancato il festival “Novecento Rendez-vous”, un nuovo progetto curato da Andrea Speziali, che abbraccia tutto il Novecento e il cui programma è disponibile alla pagina Instagram @novecentorendezvous.



» Il pubblico potrà fruire in tutta Europa: le dimore storiche, i tour e gli eventi che celebrano l’Art Nouveau indicati nel programma pubblicato sul sito, solo nella modalità della visita guidata.

Art Nouveau Week invita il pubblico a condividere la propria esperienza durante la manifestazione attraverso la pubblicazione sui social dei momenti più speciali e degli aspetti più affascinanti dell’avventura Liberty.



Gli interessati potranno pubblicare contenuti originali sui propri social Facebook e Instagram aggiungendo il tag al profilo di @ArtNouveauWeek @theworldartnouveau e @museoliberty e l'hashtag #artnouveauweek entro il 14 luglio ore 00:00.

Le 10 foto, 1 video e 5 stories che susciteranno maggior interesse a giudizio del pubblico e del curatore verranno selezionate e pubblicate sul profilo di Art Novueau Week con riferimenti dell'autore in data Giovedì 31 luglio.

Il talent Gabriele Corio (instagram @gabiele.corio) si occuperà della selezione dei 5 autori delle storie più belle, influenti ed originali pubblicate su Facebook e Instagram nel corso della settimana con il tag alla pagina ufficiale di @artnouveauweek.







La Settimana dell'Art Nouveau è organizzata in sinergia con la community Facebook “Art Nouveau around the world", un club formato da appassionati dello stile e finalizzato al censimento, divulgazione e scambio di opinioni sulle varie correnti artistiche quali Jugendstil, Modernismo, Liberty e Secessioni.

Ecco alcuni dei principali itinerari, presentati da guide esperte dove vivere l’esperienza Art Nouveau attraverso il gusto e le arti visive tra mostre e maestosi affreschi originali.

Crespi d’Adda "La città ideale del lavoro: il villaggio operaio di Crespi d’Adda”

Milano “Il Liberty che non ti aspetti”; “Esperienze d’Arte in Casa Galimberti”

Trekking Urbano “Il Liberty a Vicenza”

Torino “Art Nouveau al Monumentale”

Verona “Verona si riscopre una città Liberty”

Firenze “Passeggiata alla scoperta dei villini Liberty di Firenze”

Versilia “Alla scoperta del Liberty in Versilia”

Bari “Bari Liberty: una nuova primavera artistica”; “Tour fra architetture e scatti fotografici con Pio Meledandri”; Teatri e monumenti: memorie e aneddoti”

Catania “Lo stile Liberty a Catania”



Per informazioni sugli itinerari scrivere a: italialiberty@gmail.com

Per l’edizione Art Nouveau Week 2020 vige l’obbligo di prenotazione per tutte le visite guidate. Informazioni e contatti per le prenotazioni sono consultabili sul sito www.italialiberty.it, nella sezione dedicata agli eventi della manifestazione.

Mercoledì 8 luglio

CONCORSO FOTOGRAFICO | "My Art Nouveauweek" su Facebook e Instagram, a cura di Andrea Speziali e Gabriele Corio.



LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Siegmund von Suchodolski (Weimar, 8 luglio 1875 – Monaco di Baviera, 28 luglio 1935), grafico, illustratore e architetto tedesco. Presentata da Maurizio Lorenzo. Alle ore 19:00 sulla pagina Facebook

VISITA GUIDATA ONLINE |” Milano 1906: la prima Esposizione Universale Italiana e il trionfo del Liberty" Alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom

MILANO | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Il Liberty di Porta Venezia”, alla scoperta dei segreti della città di Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina Facebook



MILANO | Alle ore 14:30 avrà luogo “Il Liberty che non ti aspetti”, tour attraverso la zona 4 di Milano.

TORINO | Alle 9:30 avrà luogo “Alla scoperta dell’arte nuova”, tour del quartiere torinese di San Salvario.

TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “Crocetta Liberty: lo stile è di casa”, alla scoperta dell’elegante stile Liberty torinese.

CESENA | Visite guidate gratuite al Museo del Disco d'EpocaSogliano al Rubicone in gruppi con orari di partenza: 11:00; 15:00 e 17:00. Prenotazione telefonica (Mobile 335 316413)

Giovedì 9 luglio

LIVE STREAMING | Conferenza “L’Aemilia Ars e la sua storia: i protagonisti”. Presenta Francesca Bencivenni. Alle 18:00 sulla pagina Facebook



LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Salvatore Gregorietti (Palermo, 9 luglio 1870 – Palermo, 27 agosto 1952), pittore e decoratore italiano. Presenta Daniela Brignone. Alle ore 19:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Alessandro Mazzucotelli (Lodi, 30 dicembre 1865 – Milano, 29 gennaio 1938) è stato un artigiano italiano, particolarmente noto come mastro ferraio e decoratore. Specialista nel ferro battuto, Mazzucotelli ha legato la sua fama alle decorazioni delle opere dei maggiori esponenti del Liberty in Italia e all'estero. Presenta Rodolfo Caglia. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook

VISITA GUIDATA ONLINE | "Interni Liberty, fermo immagine sul design" A partire dalle ore 14:00 live su Facebook, poi disponibile in streaming

VISITA GUIDATA ONLINE | "Il Liberty in vacanza" Alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom



SAN PELLEGRINO TERME | Alle ore 9:30 avrà luogo “Visita Guidata presso il Casinò di San Pellegrino Terme”.

MILANO | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Il Liberty di Porta Venezia”, alla scoperta dei segreti della città di Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina Facebook

MILANO| Alle ore 10 e alle ore 18:30 avrà luogo “Il Liberty del West”, una passeggiata nel quartiere occidentale di Milano.

MILANO | Alle ore 18.30 si terrà “Esperienze d’Arte in Casa Galimberti”, una visita guidata all’interno del palazzo Liberty più noto di Milano, che presenta numerosi dettagli originali d’epoca e ospita lo studio privato dell’artista milanese Alessandra Bruno, acquarellista e autrice di installazioni multimateriche.



MILANO | Alle ore 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty a Porta Venezia: alta borghesia, bagni pubblici e floreale”, alla scoperta scoperta delle residenze dell'alta borghesia e il gusto floreale delle facciate.



MILANO | Alle ore 20:30 avrà luogo la visita guidata "Notte liberty a Milano", un suggestivo percorso attraverso luci e ombre dell’architettura Liberty della Milano di inizio Novecento.

TORINO | Alle 9:30 avrà luogo il tour “San Salvario: stile Liberty, anima trendy”, una passeggiata nel quartiere torinese.

TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “L’arte nuova nel cuore”, un tour attraverso lo stile dell’alta società nella Torino della Belle Époque.



AREZZO | Alle 18:30 avrà luogo “Di fiore in fiore: arte Liberty a Montevarchi”, una passeggiata seguita da aperitivo.

BARI | Alle ore 18:30 avrà luogo la visita guidata “Teatri e monumenti: memorie e aneddoti” nel centro di Bari.



CATANIA | Alle ore 18:00 avrà luogo “Lo stile Liberty a Catania”, bike tour attraverso la città.



Venerdì 10 luglio

LIVE STREAMING | Conferenza "L'Aemilia Ars e la sua storia: La fine di una storia e l'inizio di un successo". Presenta Francesca Bencivenni. Alle ore 18:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista William Henry Bradley (Boston, 10 luglio 1868 – La Mesa, 25 gennaio 1962), pittore, incisore, grafico statunitense. Presenta Maurizio Lorenzo. Alle ore 19:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sul Liberty in Italia: Piero e Carlo Zen, Carlo Bugatti, Alberto Issel, pittore e decoratore italiano. Presenta Rodolfo Caglia. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza "Il Liberty in Emilia Romagna" a cura di Andrea Speziali in diretta streaming alle ore 21:00 sulla pagina Facebook

VISITA GUIDATA ONLINE |” Bologna la dotta diventa città giardino" Alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom

MILANO | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Il Liberty nella ‘big apple’”, una passeggiata guidata nel centro di Milano. Per gli orari consultare la pagina dell’evento sul sito

MILANO |Alle 10:30 avrà luogo ”Il liberty operaio a Milano: storie di lavoratori, imprenditori e utopie passeggiando per il Quartiere Umanitaria", una passeggiata alla scoperta del rivoluzionario progetto presentato dall’architetto Giovanni Broglio nel 1906.



MILANO | Alle ore 14:30 avrà luogo “Il Liberty che non ti aspetti”, tour attraverso la zona 4 di Milano.



MILANO | Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nel cuore di Milano: non solo residenze”, passeggiata tra magazzini commerciali, hotel, residenze e l'Acquario.



VICENZA | Alle ore 18:30 avrà luogo “Il Liberty a Vicenza”, trekking urbano nella Belle Époque.



VERONA | Alle ore 18 avrà luogo il tour “Verona si riscopre una città Liberty”, una passeggiata tra ville e villini poco noti della città.

TORINO | Alle ore 10:00 avrà luogo “Passeggiata nel quartiere degli imprenditori Torinesi di inizio ‘900”, un tour guidato di palazzi e monumenti Liberty della città.



TORINO | Alle ore 15:30 avrà luogo “Art Nouveau al Monumentale”, tour guidato attraverso le architetture tombali.



TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “Alla scoperta dell’arte nuova”, tour del quartiere torinese di San Salvario.

TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “Crocetta Liberty: lo stile è di casa”, alla scoperta dell’elegante stile Liberty torinese.



VIAREGGIO | Alle ore 18:30 e alle 21:00 avrà luogo “La passeggiata, il sogno Liberty”, alla scoperta dell’architettura Liberty.

BARI | Alle ore 10:00 avrà luogo “Bari tra due secoli: ‘800 e ‘900”, un walking tour nella parte moderna della città.

BARI| Alle ore 18:30 avrà luogo il tour “Liberty tra natura e figura femminile”, che sarà concentrato sulle decorazioni scultoree a soggetto naturale e femminile in diverse architetture del Novecento.

Sabato 11 luglio

LIVE STREAMING | Conferenza sull’architetto Giuseppe Sommaruga (Milano, 11 luglio 1867 – 27 marzo 1917), protagonista dell'arte Liberty italiana. In questa occasione sarà presentata la monografia “Giuseppe Sommaruga. Un protagonista del Liberty” (Edizione speciale per l’Art Nouveau Week), Capire Edizioni, Forlì 2019. Presenta Andrea Speziali. Alle ore 15:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza "L'Aemilia Ars e la sua storia: Una storia che continua". Presenta Francesca Bencivenni. Alle ore 18:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sull’architetto Giovanni Michelazzi (Roma, 11 luglio 1879 – San Domenico di Fiesole, 22 agosto 1920) è stato un architetto italiano e uno dei più importanti esponenti dello stile Liberty in Toscana. Presenta Maurizio Lorenzo. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook.



MILANO | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Il Liberty di Porta Venezia”, alla scoperta dei segreti della città di Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina Facebook



MILANO | Alle 10:00 avrà luogo il tour “Il Liberty a Porta Venezia”, alla scoperta dei segreti della città di Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina Facebook

MILANO | Alle 10:30 avrà luogo ”Il liberty operaio a Milano: storie di lavoratori, imprenditori e utopie passeggiando per il Quartiere Umanitaria", una passeggiata alla scoperta del rivoluzionario progetto presentato dall’architetto Giovanni Broglio nel 1906.



MILANO | Alle ore 14:30 avrà luogo “Il Liberty al Cimitero Monumentale”, una visita guidata nel museo a cielo aperto più famoso di Milano.

MILANO | Alle 14:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nella ‘big apple’”, una passeggiata guidata nel centro di Milano.



MILANO | Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty a Porta Vercellina: la borghesia si trasferisce in periferia”, alla scoperta dell’architettura del quartiere.

VERONA | Alle ore 18 avrà luogo il tour “Verona si riscopre una città Liberty”, una passeggiata tra ville e villini poco noti della città.



NOVARA | Alle ore 15:00 avrà luogo “Novara Liberty: una città in stile floreale”, passeggiata nel centro di Novara.

TORINO | Alle 9:30 avrà luogo “Il nuovo stile a Borgo Po”, tour alla scoperta del quartiere torinese.



TORINO | Alle ore 10:30 avrà luogo “L’autocelebrazione della borghesia nell’Art Nouveau funeraria” al Cimitero Monumentale di Torino.

TORINO | Alle ore 14:30 avrà luogo “Il Liberty al Monumentale: alla scoperta di artisti e committenti”, una visita guidata fra le sculture del cimitero.

FIRENZE | Alle 17:30 avrà luogo “Passeggiata alla scoperta dei villini Liberty di Firenze”, un itinerario Art Nouveau nella zona della Piagentina di Firenze.

AREZZO | Alle 18:30 avrà luogo “Di fiore in fiore: arte Liberty a Montevarchi”, una passeggiata seguita da aperitivo.



VIAREGGIO | Alle ore 18:30 e alle 21:00 avrà luogo “La passeggiata, il sogno Liberty”, alla scoperta dell’architettura Liberty.

BARI | Alle ore 10:00 avrà luogo “Bari tra due secoli: ‘800 e ‘900”, un walking tour nella parte moderna della città.



BARI | Alle ore 17:30 avrà luogo “Tour fra architetture e scatti fotografici con Pio Meledandri”, durante il quale il fotografo Meledandri guiderà il pubblico alla ricerca dello scatto perfetto.



CATANIA | Alle ore 9:30 avrà luogo “Lo stile Liberty a Catania”, bike tour attraverso la città.

Domenica 12 luglio

LIVE STREAMING | Conferenza "Anzio, dentro il Paradiso". Presenta Claudio Tondi.

Alle ore 17:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Charles Cottet (Le Puy-en-Velay, 12 luglio 1863 – Parigi, 25 settembre 1925), è stato un pittore francese. Presenta Maurizio Lorenzo. Alle ore 19:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sull'Art Nouveau francese: Louis Majorelle, Émile Gallé, Hector Guimard, Edouard Diot, Jacques Grüber. Presenta Rodolfo Caglia. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza "Liberty e Giapponismo". Presenta Daniela Brignone. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook

SAN PELLEGRINO TERME | In diverse fasce orarie avrà luogo il tour “Splendore del Liberty a San Pellegrino terme”, un percorso attraverso le curiosità Liberty della cittadina in provincia di Bergamo. Per gli orari consultare il programma sulla pagina di Art Nouveau Week

CRESPI D’ADDA | Alle ore 10:30 inizierà "La città ideale del lavoro: il villaggio operaio di Crespi d’Adda", tour guidato del villaggio operaio voluto dalla famiglia Crespi nel XIX secolo.

MILANO | Alle ore 10 avrà luogo il tour “Il Liberty di Porta Venezia”, alla scoperta dei segreti della città di Milano. Per gli orari consultare il programma sulla pagina di Art Nouveau Week



MILANO | Alle ore 10:30 avrà luogo “Passeggiata alla scoperta del Liberty al Cimitero Monumentale”, una visita guidata attraverso le sculture funerarie.



MILANO | Alle ore 14:30 avrà luogo “Il Liberty che non ti aspetti”, tour attraverso la zona 4 di Milano.

MILANO | Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nella ‘big apple’”, una passeggiata guidata nel centro di Milano.



TORINO | Alle 9:30 avrà luogo “Liberty tour: Cit Turin”, tour nel centro di Torino.

TORINO | Alle 10:00 avrà luogo “La classe borghese e la simbologia Liberty al Cimitero Monumentale”, tour attraverso i capolavori dei maestri dell’Accademia Albertina.



AREZZO | Alle ore 18:30 avrà luogo” “Arezzo di fine Ottocento accoglie l’Art Nouveau”, passeggiata con aperitivo.



BARI | Alle ore 10:00 avrà luogo “Bari tra due secoli: ‘800 e ‘900”, un walking tour nella parte moderna della città.

Lunedì 13 luglio

LIVE STREAMING | Conferenza "Liberty a Roma. Il Villino Ximenes e Villa Volterra di Ariccia." Presenta Claudio Tondi. Alle ore 15:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza "Il Liberty e l'opera di Basile". Presenta Danilo Maniscalco. Alle ore 17:00 su Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sull’architetto Otto Koloman Wagner (Vienna, 13 luglio 1841 – Vienna, 11 aprile 1918) protagonista della Secessione viennese. Presenta Ilaria Pelosi. Alle ore 19:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza "Arte e architettura Liberty in Sicilia". Presentano Ettore Sessa e Eliana Mauro. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook.





LIVE STREAMING | Conferenza "Barocco e Liberty. Lo specchio della metamorfosi". Presenta Andrea Speziali. Alle ore 23:00 sulla pagina Facebook

VISITA GUIDATA ONLINE | “Immagini e testi dei teatri di Bari” Alle 10:30 su una piattaforma stabilita dagli organizzatori e da loro fornito al momento della prenotazione

VISITA GUIDATA ONLINE | "Palermo eclettica" Alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom

MILANO | Alle 18:30 avrà luogo il tour “Il Liberty nel cuore di Milano: non solo residenze”, passeggiata tra magazzini commerciali, hotel, residenze e l'Acquario.

LODI | Alle 10:30 e alle 14:30 avrà luogo “Il Liberty che non ti aspetti a Lodi”, alla scoperta degli edifici Liberty e, in particolare, dell’opera di Alessandro Mazzucottelli, celebre per i suoi lavori in ferro battuto.

TORINO | Alle 9:30 avrà luogo il tour “San Salvario: stile Liberty, anima trendy”, una passeggiata nel quartiere torinese.



TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “Il nuovo stile a Borgo Po”, tour alla scoperta del quartiere torinese.

BARI | Alle ore 18:30 avrà luogo la visita guidata “Teatri e monumenti: memorie e aneddoti” nel centro di Bari.

Martedì 14 luglio

LIVE STREAMING |Conferenza “Liberty. Uno stile per l’Italia moderna”. Presentano Lara Vinca Masini, Andrea Speziali e altri relatori. Alle ore 15 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza "Il Liberty. Nuovi bisogni, manifesti, architetture e villeggiatura". A cura di Artema Itinerari Culturali. Alle ore 18:30 via Webinar

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Gustav Klimt (Baumgarten, 14 luglio 1862 – Vienna, 6 febbraio 1918). Presenta Daniela Brignone. Alle ore 19:00 sulla pagina Facebook

LIVE STREAMING | Conferenza sull’artista Alphonse Mucha (Ivančice, 24 luglio 1860 – Praga, 14 luglio 1939), pittore e scultore ceco. È stato uno dei più importanti artisti dell'Art Nouveau, Gran Maestro della Massoneria. Per questa ragione lo si ricorda nel giorno della "rinascita" con il passaggio all'Oriente Eterno secondo la tradizione massonica. Presenta Daniela Brignone. Alle ore 21:00 sulla pagina Facebook

VISITA GUIDATA ONLINE | “Mario Prayer al Palazzo dell’Ateneo di Bari” Alle 18:00 su una piattaforma stabilita dagli organizzatori e da loro fornito al momento della prenotazione

VISITA GUIDATA ONLINE | "Torino capitale del Liberty" Alle ore 21:00 sulla piattaforma Zoom

MILANO | Alle 19 avrà luogo il tour “Il quartiere Arcobaleno a Milano: tra Liberty e città giardino”.

TORINO | Alle 15:30 avrà luogo “Liberty al Cimitero Monumentale di Torino”, una visita guidata volta alla scoperta della sezione Liberty del cimitero.

TORINO | Alle 17:00 avrà luogo “L’arte nuova nel cuore”, un tour attraverso lo stile dell’alta società nella Torino della Belle Époque.



Da mercoledì 8 luglio a martedì 14 luglio

COMO | Villa Bernasconi (Cernobbio), emblema dello stile Liberty, ospita la mostra “Fiori

narrati”, un’esposizione di opere di alcuni fra i più noti pittori e illustratori a cavallo fra Otto e Novecento.

ALTARE | Dalle 14 alle 18 avrà luogo “Liberty e vetro ad Altare”. Sarà possibile visitare la collezione di vetri artistici e d’uso di Villa Rosa e assistere alla lavorazione del vetro dal vivo presso la fornace del giardino del Museo dell’Arte Vetraria Altarese.

CESENA | Visite guidate gratuite al Museo di Arte Poveraa Sogliano al Rubicone (Palazzo Ripa-Marcosanti, Cesena) in gruppi con orari di partenza: 11:00; 15:00 e 17:00. Prenotazione telefonica



VERSILIA | “Alla scoperta del Liberty in Versilia”, una serie di appuntamenti nelle città di Viareggio, Pietrasanta e Pisa, per scoprire curiosità legate alla stagione Liberty in questa parte della Toscana.



BARI | “Bari Liberty: una nuova primavera artistica”, visita guidata alla ricerca delle testimonianze del Liberty nel centro moderno della città.