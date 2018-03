Teatro Quirino, “Il piacere dell’onestà”. Pirandello diretto da Liliana Cavani

Angelo Baldovino accetta la proposta di sposare Agata, messa incinta dal marchese Fabio Colli, che non può sposarla perché già ammogliato. Egli dovrà essere soltanto in apparenza un marito, per salvaguardare la rispettabilità di Agata e consentire al marchese di continuare a frequentarla. Baldovino è stato scelto per questo singolare compito perché uomo fallito, di scarsa moralità, ritenuto pronto ad accettare ogni proposta per guadagno; invece egli prende la cosa con estrema serietà, per la prima volta ha un compito serio da assolvere, pensa di poter rendersi utile alla ragazza in difficoltà, ed nascituro cui potrà dare il suo nome, allo stesso marchese Fabio, legato a una moglie che lo tradisce. La sua risposta è chiarissima: «Sposerò per finta una donna; ma sul serio io sposo l’onestà».

3.22 aprile

Gitiesse Artisti Riuniti

Fondazione Teatro della Toscana

GEPPY GLEIJESES

con VANESSA GRAVINA

IL PIACERE DELL’ONESTÀ

di Luigi Pirandello

con Leandro Amato Maximilian Nisi Tatiana Winteler

Giancarlo Condè

Brunella De Feudis



scene Leila Fteita

costumi Lina Nerli Taviani

musiche Teho Teardo

luci Gigi Ascione

assistente alla regia Marina Bianchi



regia LILIANA CAVANI

personaggi e interpreti

Angelo Baldovino Geppy Gleijeses

Agata Vanessa Gravina

Maddalena, sua madre Tatiana Winteler

Il Marchese Fabio Colli Leandro Amato

Maurizio Setti, suo cugino Maximilian Nisi

Il Parroco Giancarlo Condè

Una cameriera Brunella De Feudis

Lo spettacolo ha una durata di un’ ora e quaranta minuti, atto unico



