Teatro Quirino. “I miserabili” 23 ottobre – 4 novembre

Un personaggio “monstre” che aveva bisogno di un attore altrettanto “monstre”: Franco Branciaroli. Diverse ragioni mi hanno indirizzato a lui, oltre al piacere di “incontrarlo” finalmente sulla scena: certo mi ha favorito sapere che aveva già collaborato con lo Stabile in un bellissimo “Galileo”, poi mi hanno colpito alcune sue dimostrazioni di generosità nel recente passato, e naturalmente ho ammirato la sua carriera, i lavori con Ronconi… Ho messo in rapporto la sua bravura, la sua generosità e la sua capacità di essere “fuori dalle regole”, fuori dagli schemi… com’è Jean Valjean che è tutto: un santo e anche un vero galeotto. E poi avviene l’incontro e speri che le cose vadano bene. E sta andando bene: sono colpito dall’atteggiamento di Franco Branciaroli, (che devo ringraziare anche per l’incontro con Doninelli, scrittore che ha accettato la sfida dell’adattamento teatrale del romanzo), sono colpito dalla sua disponibilità, l’impegno, il pudore e la sensibilità con cui propone e suggerisce… Branciaroli è un grande “strumento”, la quintessenza dello strumento, uno dei rari attori che si mette completamente a disposizione del lavoro». Franco Però

Teatro Quirino di Roma

23 ottobre 4 novembre

Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

CTB Centro Teatrale Bresciano Teatro De Gli Incamminati

I MISERABILI

di Victor Hugo

adattamento teatrale Luca Doninelli

con FRANCO BRANCIAROLI

e con (in ordine alfabetico)

Alessandro Albertin Silvia Altrui Filippo Borghi

Romina Colbasso Emanuele Fortunati Ester Galazzi

Andrea Germani Riccardo Maranzana Francesco Migliaccio

Jacopo Morra Maria Grazia Plos Valentina Violo

scene Domenico Franchi

costumi Andrea Viotti

luci Cesare Agoni

musiche Antonio Di Pofi

regia FRANCO PERÒ

personaggi e interpreti

Jean Valjean Franco Branciaroli

Vescovo Myriel / Gillesnormand Alessandro Albertin

Cosette bambina / Gavroche Silvia Altrui

Marius Filippo Borghi

Cosette adulta Romina Colbasso

Courfeyrac / Montparnasse Emanuele Fortunati

Fantine / Baptistine Ester Galazzi

Enjolras / Gueleumer Andrea Germani

Thenardier Riccardo Maranzana

Javert Francesco Migliaccio

Combeferre / Babet Jacopo Morra

Madame Thenardier / Magloire Maria Grazia Plos

Eponine Valentina Violo

Lo spettacolo ha una durata di due ore e quaranta minuti incluso intervall