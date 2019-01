Cortinametraggio 14. Barbara Bouchet ospite d’onore

Barbara Bouchet è da tutti considerata un vero sex symbol dalla bellezza disarmante, protagonista di un’intera stagione del nostro cinema. Nata in Cecoslovacchia, ma di origine tedesca, è cresciuta negli Stati Uniti dove ha esordito poco più che vent’enne diretta daOtto Preminger in Prima vittoria (In Harm's Way) del 1965.

Amatissima da Tarantino e ricercata da Scorsese, che l’ha voluta in Gangs of New York, tra i tanti registi con cui ha lavorato in Italia ricordiamo Pasquale Festa Campanile, Lucio Fulci, Luciano Salce, Mauro Bolognini, Sergio Martino, Silvio Amadio, solo per citarne alcuni. Tutti autori di un cinema di genere oggi riscoperto e rivalutato di cui lei è stata protagonista indiscussa. Barbara Bouchet sarà anche giurata alla XIV edizione del festival.

Tra i Partners istituzionali della XIV edizione di Cortinametraggio il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, SNGCI. Il Festival ha il Patrocinio dellaRegione del Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Cortina d’Ampezzo, il supporto di Cortina Marketing Se.Am., con loro la Rete Eventi Cultura, l’Anec, la Fice, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia.

Main sponsor del festival Medusa Film, Vision Distribution, Universal Music Publishing Group, Dolomia, Farecantine, I Santi di Diso. Main Media Partner Radio Montecarlo, Vanity Fair. Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia di Cortina D’Ampezzo, Hotel de La Poste.