Sala Umberto. “La scuole delle scimmie” dal 26 al 31 marzo

Italia, 2015. Un professore di scienze naturali torna ad insegnare nel suo quartiere di origine. Le difficoltà di integrazione sono il principale problema della scuola di periferia in cui si trova ad operare e il rischio di radicalizzazione delle differenze tra le varie etnie e culture è una bomba dalla miccia molto corta e infiammabile. Lui stesso ha perso un fratello che, convertitosi all’Islam, è partito per combattere la sua guerra santa, scomparendo. Il senso di responsabilità e il vuoto lasciato da quella perdita spingono il professore a cercare di educare i ragazzi alla scienza come anticorpo del fanatismo religioso.

Un dialogo tra due epoche lontane nel tempo ma in realtà più vicine di quanto si immagini, messe a confronto da Fornasari (autore anche di N.E.R.D.S e Il turista). Con la cifra stilistica che contraddistingue la sua scrittura, sempre ironicamente sagace e pungente, anche questo nuovo entusiasmante progetto è portato in scena da un cast d’eccellenza, capitanato da Tommaso Amadio insieme ad Emanuele Arrigazzi, Silvia Lorenzo, Luigi Aquilino ed Irene Urciuoli. Con loro, per la prima volta in una produzione del Teatro Filodrammatici, Giancarlo Previati e Sara Bertelà.

Teatro Filodrammatici di Milano

con il sostegno di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo – Progetto NEXT 2017/2018

presenta

AMADIO | FORNASARI

LA SCUOLA DELLE SCIMMIE

Scritto e diretto da BRUNO FORNASARI

TOMMASO AMADIO| EMANUELE ARRIGAZZI | LUIGI AQUILINO |SARA BERTELÀ | SILVIA LORENZO | CAMILLA PISTORELLO | GIANCARLO PREVIATI

scene e costumi Erika Carretta | disegno luci Fabrizio Visconti

video Francesco Frongia | movimenti coreografici Marta Belloni

assistente scene e costumi Federica Pellati

direzione tecnica Silvia Laureti

assistenti alla regia Gaia Carmagnani, Ilaria Longo

