“Botero – Una ricerca senza fine”, in sala dal 20 gennaio. Date e cinema

le statue con figure in sovrappeso sono note anche a chi il nome di Botero sia sfuggito, perché le sue creazioni sono popolarissime, ispirano tenerezza, simpatia, sensualità e divertimento, hanno canoni estetici di “rottura” in un mondo abituato ad altre regole. Indimenticabile la mostra delle sue sculture giganti sugli Champs Elysées di Parigi nel 1992. Nel 2015 ha esposto per la prima volta in Cina. Di recente ha donato la sua collezione alla città di Bogotà, nel Museo che porta il suo nome e nel Museo de Antioquia.

Nato a Medellin, seconda città della Colombia, nel 1932, Botero ha vissuto in diverse parti del mondo: a Firenze negli anni '50, a New York nei '60 e nei '70 a Parigi. Innamorato dell'Italia, ha preso casa in Versilia negli anni '80, in una villa sulle colline che dominano Pietrasanta, della quale il film mostra un interno caldo e colorato come i suoi lavori. Della pittura italiana Botero adora quella rinascimentale, in particolare di Piero della Francesca.Tuttavia si sa pochissimo di come Fernando Botero si sia avvicinato all'arte e di quali principi la sua sia animata. Il film di Millar lo racconta, grazie ai materiali inediti cui il regista ha avuto accesso, foto e video risalenti a molto tempo fa e riprese originali girate per le mostre di tutto il mondo.

La sua storia si snoda attraverso il dialogo tra l’artista e i figli Lina, Fernando e Juan - Carlos, grazie a interventi di critici d'arte e galleristi. Il regista canadese ci fa scoprire la sua infanzia povera, la sua ricerca artistica da autodidatta, il perché della predilezione delle forme “grandi”, i traumi che hanno segnato la sua esistenza e di conseguenza la sua opera, le donne che hanno diviso con lui tratti importanti della vita. Il film è un ritratto profondo e avvincente del grande artista grazie anche alle testimonianza di curatori, storici e accademici che nel tempo si sono occupati dell’artista. Un lavoro senza precedenti.

Regia Don Millar. Titolo originale: Botero. Genere Documentario, Biografico - Canada, 2019, durata 82 minuti. Uscita cinema lunedì 20 gennaio 2020 distribuito da Wanted.

Programmazione nelle sale