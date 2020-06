Tulipani di seta nera. La selezione finale dei cortometraggi

L a cerimonia di premiazione della XIII edizione del Festival Internazionale del Film Corto, impegnato sulla diversità sociale, Tulipani di Seta Nera, sarà registrata il 22 giugno e andrà in onda in esclusiva su Rai Cinema Channel e RaiPlay.

Una platea di sedici milioni di persone potrà vedere i lavori delle nuove promesse del cinema e costituirne il trampolino di lancio. L’hanno noto dagli organizzatori durante una conferenza stampa in streaming per presentare i 12 cortometraggi arrivati in finale. Alla conferenza, tra gli altri,sono intervenuti Diego Righini, Presidente della manifestazione, la direttrice artistica Paola Tassone, alcuni componenti della giuria che quest’anno è formata da Laura Bortolozzi, Nino Celeste, Rossella Izzo, Giulio Base e Vince Tempera. L’evento sarà trasmesso altresì su Teleromauno (canale 271 del digitale terrestre e in streaming sulle app iOS e Android).

IL Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera, quest’anno si terrà, sempre in streaming, dal 18 al 21 giugno, dalle ore 17:30 alle 21. La manifestazione ha da sempre l’obiettivo di promuovere il lavoro di giovani autori che con le proprie opere mostrino non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità stessa, sapendola valorizzare. Momento cruciale del festival sono i corti che sanno indicare in nuce il talento di ciascuno e formano un mosaico del tessuto culturale della collettività, evidenziando nuovi problemi e nuove opportunità. I 12 cortometraggi finalisti che si contenderanno i premi come Migliore Film Corto, Miglior Sorriso Nascente (dedicato solo agli emergenti e Opera Prima), Migliore Attrice, Migliore Attore, Miglior Attore Young, Miglior Sceneggiatura, Migliore Fotografia, Migliori Musiche e Migliore Opera per la TV sono:

· “Plastica” di Dario Ciulla

· “Nero su bianco” di Angelo Frezza

· “Burning Red” di Fabrizio Ancillai

· “Questo è lavoro” di Federico Caponera

· “Apparentemente solo” di Riccardo Trentadue

· “Roller Coaster” di Manuela Jael Procaccia

· “Rifugi” di Luca Cutini

· “Apollo 18” di Marco Renda

· “Ma chi ti conosce!” di Vito Marinelli

· “Giulia una storia qualunque” di Vincenzo Ardito

· “Il ricordo di domani” di Davide Petrosino

· “La missione” di Alice Murgia

Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera è istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film Commission, di ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro)e di ENS Onlus (Ente Nazionale Sordi) e la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossellini.