Nastri d’argento documentari. Tosca protagonista dell’anno. I finalisti

Tutte le ‘cinquine’ in attesa dei premi e delle segnalazioni speciali. L’annuncio dei vincitori l’8 Luglio prossimo dopo la consegna dei Nastri per il lungometraggio, come ogni anno in uno specifico palmarès dedicato

ROMA – E’ Tosca, a sorpresa, la ‘protagonista dell’anno’ per la sua performance eccezionale nel documentario di Emanuela Giordano Il suono della voce ma, soprattutto, nella selezione finalista dei Documentari, ai Nastri d’Argento un viaggio tra i migliori film dell’anno che raccontano con il ’cinema del reale’ anche protagonisti del set, spettacolo, cultura, fino agli eventi d’Arte e alle docufiction in specifiche sezioni. Mentre si avvicina la data della premiazione dei Nastri d’Argento per i lungometraggi arriva oggi anche l’annuncio dei premi dedicati al documentario, come sempre in uno specifico palmarès, un po' in ritardo quest’anno a causa del lockdown, ma comunque costruito dai Giornalisti Cinematografici sulla selezione di oltre 70 titoli che la Giuria del loro Direttivo Nazionale ha inserito nella selezione ufficiale 2020.

Scelte di cui faranno parte anche segnalazioni speciali legate al rapporto specifico tra cinema e giornalismo e al tema della Storia che molti titoli hanno quest’anno indagato con il taglio di vere e proprie inchieste giornalistiche. Molti del resto i film interessanti che restano nella selezione finalista oltre le ‘cinquine’ tra le quali saranno annunciati l’8 Luglio prossimo tutti i vincitori di quest’annata difficile ma ricca di temi e film importanti.

Di seguito la lista dei titoli finalisti che i Giornalisti Cinematografici annunciano ricordando che questa selezione -coordinata per il Sngci da Maurizio di Rienzo- riguarda per regolamento film proposti nell’anno solare (2019) da Festival e rassegne, e/o diffusi poi in sala o su un canale tv o in dvd. Ecco, di seguito, i titoli finalisti e le 'cinquine' tra le quali saranno scelti i premi.

CINEMA DEL REALE

I finalisti

FAITH di Valentina PEDICINI

FERRAGNI: UNPOSTED di Elisa AMORUSO

IL PIANETA IN MARE di Andrea SEGRE

LA CASA DEI BAMBINI di Francesca MUCI

LA MAFIA NON E’ PIU’ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco MARESCO

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE di Beniamino BARRESE

MOTHER FORTRESS di Maria Luisa FORENZA

NORMAL di Adele TULLI

SANTA SUBITO di Alessandro PIVA

SCHERZA CON I FANTI di Gianfranco PANNONE e Ambrogio SPARAGNA

SELFIE di Agostino FERRENTE

VACCINI 9 LEZIONI DI SCIENZA di Elisabetta SGARBI

IN CINQUINA

FAITH di Valentina PEDICINI

LA MAFIA NON E’ PIU’ QUELLA DI UNA VOLTA di Franco MARESCO

LA SCOMPARSA DI MIA MADRE di Beniamino BARRESE

SCHERZA CON I FANTI di Gianfranco PANNONE e Ambrogio SPARAGNA

SELFIE di Agostino FERRENTE

Le altre sezioni

CINEMA SPETTACOLO CULTURA

BERNARDO BERTOLUCCI NO END TRAVELLING di Mario SESTI

BOIA, MASCHERE E SEGRETI

L’horror italiano degli anni Sessanta di Steve DELLA CASA

CECCHI GORI – UNA FAMIGLIA ITALIANA di Simone ISOLA e Marco SPAGNOLI

CITIZEN ROSI di Didi GNOCCHI e Carolina ROSI

COLPITI AL CUORE di Alessandro BIGNAMI

FELLINI FINE MAI di Eugenio CAPPUCCIO

FULCI FOR FAKE di Simone SCAFIDI

LA PASSIONE DI ANNA MAGNANI di Enrico CERASUOLO

LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI di Fabrizio LAURENTI e Niccolò VIVARELLI

NESSUN NOME NEI TITOLI DI CODA di Simone AMENDOLA

NOTARANGELO LADRO DI ANIME di David GRIECO

SE C’E’ UN ALDILA’ SONO FOTTUTO. VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI

di Simone ISOLA e Fausto TROMBETTA

IN CINQUINA

BOIA, MASCHERE E SEGRETI

L’horror italiano degli anni Sessanta di Steve DELLA CASA

CITIZEN ROSI di Didi GNOCCHI e Carolina ROSI

COLPITI AL CUORE di Alessandro BIGNAMI

LIFE AS A B-MOVIE: PIERO VIVARELLI di Fabrizio LAURENTI e Niccolò VIVARELLI

SE C’E’ UN ALDILA’ SONO FOTTUTO. VITA E CINEMA DI CLAUDIO CALIGARI

di Simone ISOLA e Fausto TROMBETTA

DOCUMENTARI ED EVENTI D’ARTE

IN CINQUINA

EMILIO VEDOVA - DALLA PARTE DEL NAUFRAGIO di Tommaso PESSINA

ERMITAGE - IL POTERE DELL’ARTE di Michele MALLY

FRIDA. VIVA LA VIDA di Gianni TROILO

IL MUSEO DEL PRADO – LA CORTE DELLE MERAVIGLIE di Valeria PARISI

MATHERA di Francesco INVERNIZZI

DOCUFICTION

IN CINQUINA

CERCANDO VALENTINA – IL MONDO DI GUIDO CREPAX di Giancarlo SOLDI

FIGLI DEL DESTINO di Francesco MICCICHE’, Marco SPAGNOLI

IL TERREMOTO DI VANJA – LOOKING FOR CECHOV di Vinicio MARCHIONI

LA PRIMA DONNA di Tony SACCUCCI

SOGNI, SESSO E CUORI INFRANTI di Gianfranco GIAGNI