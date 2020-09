Teatro Argentina. “19 luglio 1985. Una tragedia alpina”, emozionante atto unico di Filippo Andreatta

ROMA - Quella della Val di Stava è nota per essere stata una delle più grandi tragedie che abbiano colpito in epoca moderna il Trentino Alto Adige.Il 31 luglio 1985, il cedimento degli argini dei bacini di decantazione della miniera di Prestavel causò la fuoriuscita di 180.000 metri cubi di fango che travolsero con violenza l’abitato di Stava, nel comune di Tesero. La miniera di Prestavel era stata sfruttata in passato per la produzione di galena argentifera, nel 1934 si accertò l’interesse estrattivo di alcuni filoni di fluorite e, dopo la seconda guerra mondiale, fu gestita dalla società Montecatini, alla quale subentrarono società del gruppo Montedison, EGAM ed Eni. Dal 1980 al 1985 dalla Prealpi Mineraria.

Riferendosi al disastro di Stava, Filippo Andreatta coglie il dramma più vasto e attuale del rapporto errato, fondato solo sul saccheggio economico, dell’uomo con la natura. Sul palcoscenico la rappresentazione è ridotta ai minimi: un grande ramo d’abete, calato in orizzontale dal soffitto, gira su se stesso mentre note dissonanti e dolorose riempiono lo spazio. Poi il ramo cede e si ode uno schianto tremendo. Ha inizio, attraverso simboli e didascalie, sorretto da un coro toccante e da una musica che evoca a tratti il fragore della valanga, il racconto della tragedia nella quale morirono 268 persone. Emergono chiare le responsabilità dell’uomo: l’incuria, il mancato rispetto per l’ambiente e per la vita dei suoi simili, suffragato a quel tempo anche da leggi grazie alle quali gli imputati non fecero un solo giorno di carcere.

La narrazione è scarna, vivida e tocca nel profondo, bianche figure agiscono dietro uno schermo velato che rende onirica e senza tempo la situazione. L’incubo della distruzione dell’ambiente, per arroganza e superficialità della nostra specie, si palesa sottolineato dal corifeo Davide Tomat che si serve della potenza evocativa della musica di Ligeti, eseguita dal vivo dall’Ensemble Vocale Continuum diretto dal Maestro Luigi Azzolini. E’ impressionante, nel buio, il rullare di quello che accadde: alle 12:22:55 del 19 luglio 1985, circa 180.000m³ di fango biancastro travolsero con violenza l’abitato di Stava ad una velocità di 90 chilometri orari, spazzando via tutto in appena 7 minuti: alberi, case, persone, alberghi, strade.

“Una catastrofe senza salvezza che a quasi 35 anni di distanza risulta ancora irrappresentabile” scrive Fillippo Andreatta, che invece è riuscito a riprodurre l’incubo di quello che è successo e ancora può succedere, se l’uomo non avrà cura della madre terra che, in condizioni avverse, può diventare matrigna. Tratti essenziali, in un solo breve atto – per l’esattezza 50 minuti – lasciano lo spettatore senza fiato. Il pubblico romano del teatro Argentina ha fatto sentire la sua commozione con prolungati applausi.

19 LUGLIO 1985. UNA TRAGEDIA ALPINA

spettacolo di OHT | Office for a Human Theatre