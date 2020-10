Festa Cinema Roma 15. “Home”, esordio di Franka Potente sulla forza del perdono

“Home” racconta di un certo Marvin Hacks, un giovane uomo di quasi quarant’anni, che dopo più di diciassette di prigione torna a casa a casa sua. Viaggia con uno skateboard, ha tatuaggi in tutto il corpo, capigliatura da “coatto”, eppure il volto tradisce una bonomia in contrasto con l’abito che indossa, lo stesso di quando fu arrestato. Presto scopre che Clovis, la cittadina dove è nato, non ha perdonato l’atrocità da lui commessa: l’omicidio in strada della nonna della famiglia Flintow, dei quali al suo ritorno conosce Delta, la nipote ventiduenne dell’assassinata. I Flintow fanno capire a Marvin, con mezzi bruschi, che per lui nella città d’origine non c’è posto. Eppure l’ex detenuto ha riflettuto sul passato e ora vorrebbe tornare a casa …

“Occhio per occhio … e il mondo diventa cieco”, diceva il Mahatma Gandhi e questo film dimostra le ragioni del buonsenso di questo principio. Franka Potente orchestra una regia pulita, coadiuvata da una bravissima Kathy Bates e dall’attore protagonista Jake McLaughlin, che ha fatto parte dell’esercito degli Stati Uniti, rimanendo ferito in Iraq e ora, per la prima volta, dopo tantissime apparizioni secondarie, riesce a far valere le sue qualità con un ruolo di primo piano, in azzeccato contrasto interpretativo tra la fisicità da macho e lo sguardo mite.

L’importanza di “Home” sta tutta nella capacità di trasmettere, con la suspense godibile di una storia drammatica e coinvolgente, la forza della non violenza nei rapporti umani, la necessità di dare a tutti una seconda chance e, soprattutto, il rendere palese attraverso una situazione credibile come non vi sia altra scelta che il perdono, persino verso un assassino, se si vuole dare seguito alla vita di una comunità.

Home Data di uscita nd (Italia)

Genere Drammatico

Anno 2020

Regia Franka Potente

Attori Jake McLaughlin, Kathy Bates, Aisling Franciosi, Derek Richardson, James Jordan, LilRel Howery, Stephen Root, Katie McCabe, Paul Cassell, Chelsea Gonzalez, Algerita Wynn Lewis

Paese Francia, Germania, Olanda

Durata 100 Min