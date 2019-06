Odile Robotti, “Il magico potere di ricominciare”. Recensione

“Mi hanno licenziata”, la voce di Alessandra è alterata. “Cosa?!”, mi pare impossibile. “Mi ha convocata il direttore del personale, mi ha licenziata, mi ha dato cinque minuti per raccogliere le mie cose”. “Ma cosa hai fatto?”, mi verrebbe da chiederle perché, per la mia generazione, è inaudito venire licenziati senza aver combinato qualcosa di grosso, ma mi fermo in tempo.

Cosa può avere fatto questa persona che conosco e stimo da una vita? Nulla. Lei non ha fatto niente. Non è la prima, è l’ennesima di queste storie che sento. Solo che stavolta è toccato a un’amica carissima e sono la prima persona che chiama…

Una ristrutturazione aziendale, un licenziamento, un cambio di sede, una maternità che ti mette fuori gioco o semplicemente la continua e inarrestabile innovazione tecnologica. Come i topolini della celebre storiella di Spencer Johnson Chi ha rubato il mio formaggio? che di colpo non trovano più il cibo nel solito posto, oggi vediamo il nostro mondo continuamente spostarsi. Cosa fare per non restare indietro? Per non perdere posizione? Per non farci travolgere dal cambiamento e, anzi, trasformarlo in un vantaggio?

Esperta di risorse umane, talento organizzativo e inclusione Odile Robotti ha raccolto dati, esperienze di anni di formazione e coaching, ma anche aneddoti e consigli chiari e ben ponderati in un vademecum per tutte le donne e tutti gli uomini che devono reinventarsi, “ricostruirsi” (magari con la tecnica del kintsugi), apprendere nuove competenze, avere il coraggio di un trapezista… Insomma, come diceva il grande Walt Disney, smettere di parlare e cominciare a fare! O meglio, Ricominciare. Da capo, ma non da zero, scoprendo il magico potere di una sfida senza età.

Insieme al libro ha realizzato un sito (www.restartability.com) e una pagina Facebook

(RestartAbility)

Odile Robotti è amministratore unico di Learning Edge srl, società di formazione manageriale e di consulenza nell’ambito delle risorse umane che opera sul mercato italiano da oltre dieci anni.

E' professore a contratto presso l’Università Vita-Salute San Raffaele ed è presidente dell’ organizzazione di volontariato MilanoAltruista e dell’associazione di promozione sociale ItaliaAltruista.

E' laureata in Economia Politica all’Università Bocconi, ha un Master in Business Administration della Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi e un Ph.D in Psicologia della University College London.

