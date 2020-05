Il libro. "Il seme della speranza" di Emiliano Reali

Esce il 22 maggio “Il seme della speranza” di Emiliano Reali ,fantasy moderno per ragazzi e adulti, che mette in comunicazione e in contrapposizione gli aspetti più puliti dell’animo umano con la bramosia di potere e di denaro.

I due mondi che rappresentano tale dicotomia sono il Mondo degli Spiriti e delle Divinità e il Pianeta Terra. Queste realtà ad un primo sguardo distanti si riveleranno intimamente collegate tanto da influenzarsi a vicenda. Proprio in questa tensione, tra magia e incanto da un lato, e mancanza di pietà e arrivismo dall’altro, muoverà i suoi passi lo splendido Eres, designato a salvare la Terra per proteggere il mondo incantato dal quale proviene. Ma nulla è incorruttibile, così vedremo Spyria, la Divina Generatrice, in preda a crisi isteriche per l’insorgere delle prime rughe sul suo volto (fino ad allora!) immutabile, o lo stesso Eres che si lascia persuadere a compiere azioni nefande. Il confine è sottile, troppo facile perdersi o smarrirsi.

Ma c’è ancora una possibilità, prima di imboccare la strada del non ritorno, ed è rappresentata da un magico talismano: il Seme della Speranza. I Quattro Spiriti Guizzo, Zampillo, Crosta e Spiffero anche quando non è più possibile arginare l’ira di Spyria, ormai estremamente simile all’uomo nel suo sottostare alla rabbia, non abbandoneranno Eres. Cercheranno la Dama dei Lupi e grazie a lei e quando ormai tutto sembra perduto …

Tra incantesimi e invocazioni, pozzi di petrolio e bordelli, si dipanerà il contrasto che ogni giorno l’uomo vive nel proprio essere: abbandonare la speranza e i propri sogni per omologarsi a ciò che la società gli impone o lottare per far germogliare quello che c’è di buono in ognuno di noi.

Emiliano Reali, scrittore e blogger, è autore di libri per ragazzi e romanzi. Tra i vincitori nel 2001 del concorso nazionale "Giovani Parole" indetto dalla scuola Holden di Torino, alcuni dei suoi libri sono stati utilizzati nelle scuole elementari e nelle scuole superiori. Tradotto all’estero, la sua raccolta di racconti Sul ciglio del dirupo è uscita in America col titolo On the edge. Collabora con la pagina Cultura de Il Mattino e sull’HuffPost cura la rubrica "Nel giardino delle parole". Il suo sito è www.emilianoreali.it

Il seme della Speranza

Di Emiliano Reali

Editore: WATSON

Pagine: 164

Prezzo: 15.00 €

Pubblicazione: 12/05/2020

ISBN: 9788887224733