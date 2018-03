Formentera, come muoversi: noleggiare moto e non solo

Tra le mete senza ombra di dubbio più ambite, in particolar modo per la fascia d’età più giovane, troviamo Ibiza e Formentera. Chi non ha pensato almeno una volta di volare per queste località con la propria comitiva, o più raramente con il proprio partner, per vivere la movida come in pochi altri posti del mondo si trova.

Il modo di cercare la propria vacanza è radicalmente cambiato negli anni, soprattutto con l’ingresso sempre più prepotente della tecnologia e di internet nelle case di tutti noi. Ci siamo dovuti adattare a questa nuova situazione, scoprendone al tempo stesso tutti i vantaggi che ciò comporta. Sono numerosi i portali che offrono servizi anche di consulenza gratuita per i più disparati bisogni della clientela.

Fra essi, uno dei più ricercati, è il servizio che permette di noleggiare moto a Formentera oltre ai classici servizi per quattro ruote. In particolar modo quando ci si reca in posti lontani, dove è necessario l’utilizzo dell’aereo, siamo costantemente alla ricerca disperata di un mezzo che ci consenta nell’arco di tempo della nostra vacanza di muoverci liberamente per i luoghi di interesse. A seconda delle nostre esigenze, a partire da quelle economiche, sarà possibile scegliere fra numerose possibilità.

Formenteramotorent è quello che fa al caso di chi si reca sull’isola e desidera muoversi nei più disparati modi. Il servizio gode di ben sette uffici in zona, restituisce il veicolo dove preferisce il cliente, non prevede alcun costo aggiuntivo al termine del noleggio, si paga esclusivamente il carburante che si consuma e soprattutto la scelta è fra una moltitudine di quads, auto, biciclette e moto.

L’agenzia vanta oltre trent’anni di esperienza, offre possibilità di prenotazione a partire da dieci euro per quanto concerne moto e scooter, dai venticinque per le auto e dai trenta per i quads. Alternative ideali per godere degli oltre settanta chilometri di costa di cui è costituita l’incantevole Formentera, presso Es Pujols e La Savina hanno sede tutti gli uffici di Formenteramotorent.

Un servizio, quello del noleggio online, sempre più basico fra i parametri di ricerca e soddisfazione di un cliente intento a programmare la propria vacanza ideale.