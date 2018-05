Trevignano Romano ottiene la “Bandiera Blu”

ROMA - Trevignano Romano - unica località in provincia di Roma - che ha ottenuto la “Bandiera Blu” simbolo internazionale del turismo sostenibile, accessibile e di qualità. Sono invece circa il 10 per cento le spiagge italiane premiate a livello mondiale.

La cerimonia di premiazione - nel corso della quale sono sati consegnati i prestigiosi riconoscimenti - si è svolta a Roma presso la sede del Cnr.

La 32esima edizione di questa valutazione della FEE, Foundation for Environmental Education Italia, costituita nel 1987, ha premiato insieme al Lago di Bracciano con Trevignano Romano, solamente altre 7 località nel Lazio: Latina (spiaggia di Latina Mare), Sabaudia (Lungomare), San Felice Circeo (Litorale), Terracina (spiagge di Levante e Ponente), Sperlonga (spiagge di Ponente, Lago Lungo, Levante, Bazzano) Gaeta (Spiagge Arenauta, Ariana, Sant'Agostino, Serapo) e Ventotene (Cala Nave). La valutazione della giuria nazionale ha avuto il contributo, fra gli altri, dei ministeri dell’Ambiente, dei Beni e delle attività culturali e del turismo, delle Politiche agricole, del coordinamento degli assessorati regionali al Turismo, del comando generale delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, dell’Ispra, dell’università della Tuscia, del Consiglio nazionale dei Chimici, dell’Anci, nonché dei sindacati Balneari.

Oggi dunque insieme a noi sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal ministero della Salute, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente. Per i laghi Italiani, sono 16 quest’anno le località premiate, con un incremento: oltre agli ingressi di Trevignano Romano nel Lazio ed 1 Comune in Abruzzo, conquista 1 Bandiera il Piemonte andando a quota 3, mentre rimangono invariati il Trentino Alto Adige con 10 e la Lombardia con 1 come nel 2017.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.