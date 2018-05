Trevignano Romano: quante cose da scoprire

Le motivazioni di tali riconoscimenti raccontano impegno ed orgoglio della cittadina. La Bandiera arancione è un marchio di qualità turistico-ambientale conferito ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. La bandiera blu viene assegnata alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, come ad esempio la pulizia delle spiagge.

Ma questi sono solo alcuni dei plus di Trevignano Romano, che i romani ancora oggi tendono a raggiungere solo per il pranzo domenicale in uno degli ottimi ristorantini la cui scelta abbonda, seguito da una passeggiata sul meraviglioso lungolago.

Eppure sono tantissimi i tesori, più o meno nascosti, che Trevignano offre.

Sono stati illustrati nel corso di un incontro tra amministratori e responsabili delle differenti realtà che afferiscono alla cittadina e giornalisti dell'Arga Lazio, specializzati nelle tematiche relative ad Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca ed Energie Rinnovabili.

Il sindaco Claudia Maciucchi e il Vice Sindaco Luca Galloni hanno "raccontato" Trevignano: la sua storia che trae radici dagli etruschi, l'offerta turistica dagli oltre 60 ristoranti alla ricettività alberghiera che ha privilegiato alloggi piccoli e ben inseriti nel nucleo urbano e, ancor di più la soluzione dell'albergo diffuso; il museo con preziosi reperti etruschi, sede spesso di mostre temporanee; la rocca, restaurata recentemente e meta di tutti coloro che vogliono godere di un paesaggio mozzafiato; il murales che riprende le decorazioni di un vaso etrusco, realizzato da Hitnes, artista di fama internazionale; il centro storico, simile ad un Presepe con i suoi negozietti di artigiani e le romantiche piazzette; gli sforzi che vengono costantemente fatti in ogni ambito, con soluzioni anche d'avanguardia, come l'isola ecologica innovativa recentemente inaugurata: qui i rifiuti depositati dai cittadini vengono pesati e contabilizzati e l'importo viene scalato dalla Tari; le spiagge e delle attività sportive; le iniziative culturali e le feste tradizionali. E' stata anche ideata un'offerta wedding con location ed accoglienze uniche, illustrate dal suo promotore, Gianfranco Venturi, stilista sempre pronto a collaborare ad iniziative di alto impatto sociale. E' assai conosciuto per vestire le "modelle per un giorno" ovvero decine di donne che hanno vinto o stanno combattendo la battaglia contro il cancro e che ogni anno sfilano a Roma per la Komen Italia.

Ampio spazio è stato giustamente dedicato al lago, con i molti problemi non ancora risolti legati al livello delle sue acque ed alle captazioni, ben illustrati da Emanuele Perugini, presidente di Bracciano Smart Lake "luogo di approfondimento scientifico e di informazione sulla crisi idrica del lago di Bracciano" ideato, sviluppato e realizzato da 30science.com e Social smart hub Tuscia Romana che monitora costantemente le sue acque. Tra i problemi principali quello della rete idrica bucherellata che disperde circa il 50% dell'acqua che viene pompata. Di assoluto minore impatto invece le acque utilizzate per annaffiare orti e giardini, perche trattandosi di un invaso esse ritornano nel lago. Tutto il bacino lacustre è un ecosistema particolare e specifico, con una ricchezza di flora e fauna uniche e persino un tipo di alga che vive esclusivamente qui e che la siccità dell'anno scorso aveva messo in serissimo pericolo. E poi il parco naturale di Bracciano e Martignano con i suoi 16.672 ettari sul territorio di 10 comuni tra cui quello di Roma, presente con il VX Municipio.

L'area comunale di Trevignano Romano coincide per il 90% della sua estensione con il parco. Proprio nella sua area si trova uno dei due monumenti naturali, la zona umida delle Pantane e Lagusiello, rifugio di innumerevoli uccelli acquatici. Sono decine le opportunità che il Parco offre ai visitatori: corsi, escursioni, visite guidate...non c'è che l'imbarazzo della scelta.

infine - e non poteva certo mancare - l'incontro con i produttori locali. I loro prodotti sono ottimi, frutto di ricerca ed impegno costanti, ed essi hanno messo in campo una ulteriore grande qualità: la collaborazione. L'unione fa la forza e con questo spirito si presentano.

Ed ecco l'Acquaranda di Massimo Antonini, un luogo imperdibile sulle alture di Trevignano, ristorante, piscina, ma soprattutto i suoi i prodotti biologici, come i formaggi esclusivamente di pecora tra cui spiccano lo stracchino stagionato ed un particolare brie, e poi l'olio, le confetture ed il miele dell’Orto di nonno di Silvia Rossi, i prodotti dell'Azienda Agricola di Sergio Sforzini, i vini bianchi e rossi delle Cantine Capitani e delle Cantine Morichelli.

Tutte le domeniche si possono trovare nel mercatino che si tiene nel piazzale del Molo. Ecco, sono moltissime le motivazioni per venire a Trevignano Romano, con un sommesso invito personale: dimenticate schiamazzi, urla, clacson, musica a palla e potrete assaporare meglio ciò che questo meraviglioso borgo offre.