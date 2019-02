Presentato da Trenitalia il nuovo Travel book neve e parchi

Il progetto editoriale mira a incentivare l'utilizzo del trasporto regionale per un turismo sempre più confortevole, sostenibile e sicuro, attento alle esigenze di spostamento delle persone nel tempo libero.

Alla presentazione del travel book « Neve&parchi», in versione digitale e cartacea, nella sede centrale del Gruppo Fs Italiane di Villa Patrizi a Roma, c'erano Maria Annunziata Giaconia, direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, e Serafino Lo Piano, responsabile vendite della Divisione Passeggeri Long Haul Trenitalia.

I formati sfogliabili di questo e degli altri travel book Trenitalia (Borghi Mare, Giardini Italiani e Siti Unesco) sono disponibili sul sito web di Trenitalia nell’apposita sezione.

Questo nuovo vademecum del viaggiatore riporta, da un lato, le descrizioni dei luoghi e il modo per arrivare direttamente in treno, con oltre 400 collegamenti al giorno, presso otto impianti sciistici permettendo di andare a sciare in treno e lasciare l'auto a casa e, dall'altro, le mete di otto incantevoli Parchi, nazionali e naturali, servite dai regionali Trenitalia, dalle cui stazioni partono percorsi di trekking e cycling di ogni livello di difficoltà.

I travel book raccolgono cenni storici, le principali curiosità, le attrazioni storiche e artistiche, i prodotti e gli eventi tipici delle località trattate, oltre che il dettaglio sulla tratta ferroviaria interessata.

Nel 2019 si registrano segni di ulteriore crescita nel numero di turisti stranieri per i quali è prevista la versione inglese dei travel book, per portare anche oltre confine la bellezza e il fascino delle città e delle particolarità del nostro Paese.

Trenitalia è inoltre attiva nel segmento turistico attraverso la partecipazione al consorzio Eurail/Interrail che da 40 anni promuove l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto privilegiato per visitare l'Italia e l'Europa. Il Pass Italia è il più venduto in tutto il mondo nell'ambito dei prodotti One Country.

Di seguito le località sciistiche da raggiungere in treno;

- Valle d’Aosta: Aosta - Telecabina Aosta-Pila

- Piemonte: Bardonecchia; Beaulard - Parco delle Manavelle; Limone Piemonte - Riserva Bianca Lift

- Trentino Alto-Adige: Impianti di risalita di Dobbiaco; Versciaco - Comprensorio Tre Cime; San Candido - Baranci

- Veneto: Cortina d’Ampezzo

Parchi da raggiungere in treno

- Liguria: Parco Nazionale Cinque Terre

- Lombardia: Parchi Oltrepò Mantovano

- Veneto ed Emilia Romagna: Parco Naturale Delta del Po

- Toscana: Parco Nazionale Foreste Casentinesi

- Umbria: Parco Nazionale Dei Monti Sibillini; Parco Naturale Fonti del Clitunno

- Lazio: Bosco Macchia Grande

- Puglia: Area marina protetta Torre Guaceto