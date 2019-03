“Filma la bellezza con il tuo smartphone in 7 minuti”. Il tour di premiazione

SIENA - L’8 marzo con partenza da Sovicille e arrivo a Montepulciano, ha avuto luogo la Premiazione del Concorso: “Viaggio a Siena e dintorni. Luoghi dell’anima e luoghi geografici. Filma la bellezza con il tuo smartphone in 7 minuti ”, lanciato nel corso del Focus sul bullismo: Bulli ed eroi svoltosi a Siena il 30 novembre 2018 con il Patrocinio del Comune di Siena, della Provincia di Siena, del CRAL-MPS, della Mens Sana Scacchi, della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e di altri Enti e Istituzioni che hanno accompagnato anche la seconda e ultima tappa dell’iniziativa promossa dal Centro Studi di Psicologia dell’Arte e Psicoterapie Espressive.

Patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Sovicille, dal Comune di Montepulciano, da TSN Tulipani di Seta nera, da GSA, da AGE, da AGIScuola (Referente Nazionale MIUR), da SNCCI, da CONSCom, Università di Disegno Gestalt- Messico, 100Autori del Cinema, Atelier Lumière, il Concorso nato da una idea di Paola Dei che frequenta le arti fin da bambina, trova le sue radici nella famosa frase di Dostoevskij «la bellezza salverà il mondo», nella quale non si riferiva alla bellezza vuota dell’apparenza, ma alla bellezza della vera bontà. Così la frase acquista tutto il suo significato. Il mondo si salverà quando la bella bontà tornerà ad essere una mèta.

Testimonial dell’iniziativa Simone Cristicchi, Maria Rosaria Omaggio, Grazia di Michele, Rossana Casale, Michele Caccamo che ci hanno inviato video messaggi a sostegno dell’Evento.

Il tour della premiazione é iniziato all’Auditorium della Banca CRAS dove é intervenuta il vice Sindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo D. Pollini, i ragazzi dell’Istituto Ambrogio Lorenzetti diretto dal Prof. Vannini, la prof. Torrini, insegnante portavoce del progetto Bellezza insieme ad altri insegnanti dell’Istituto Ambrogio Lorenzetti. Dopo la proiezione del film di Italo Moscati: 1200 km di Bellezza e di Hay You di Maria Rosaria Omaggio, sono stati proclamati i vincitori. Moltissimi i lavori giunti da tutta la provincia dove sono state riprese la campagna senese, i boschi, le emozioni della Contrada e i monumenti della città. Bellissima la frase scritta da uno dei bambini: Un giorno tutti moriremo, ma noi di certo moriremo a cavallo.

Per la sezione 6-13 anni prime classificate sono state: Guendalina Becatti della Contrada di Valdimontone e della scuola Peruzzi, Noemi Amandolini della Contrada dell’Oca.

Le bambine hanno ricevuto il cofanetto con i film di Hayao Miyazaki, Walt Disney e altri Cartoon.

Vincitore per la sezione 18-25 anni è stato proclamato Leonardo Pucci, il quale ci ha detto di aver imparato ad amare il Musical grazie a Don Andrea, un parroco della Provincia di Siena, che ha creato una compagnia frizzante composta dai ragazzi delle scuole.

Leonardo grazie a questo Premio potrà frequentare i corsi di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia. La commissione che ha giudicato le opere senza nomi é composta da referenti del MiBACT, di TSN Tulipani di seta nera, SNCCI, docenti LUMSA, una drammaturga e scrittrice, EGOtimes.

Per la sezione 13-18 saranno le insegnanti a decretare il vincitore in base anche ai risultati ottenuti a scuola che ha operato in sinergia con il Concorso.

Il Tour ha proseguito alla volta dei Licei Poliziani di Montepulciano attraversando molti paesi della Provincia. Per i Licei Poliziani hanno presenziato insegnanti di varie materie, F. Profili Assessore all’Istruzione, Formazione professionale, Sport e Diritti civili, F. Rossi Assessore alla Cultura, P. Tassone, ideatrice, autrice e referente del Festival Tulipani di seta nera,

I ragazzi dei Licei Poliziani hanno realizzato due stupendi filmati che entrano di diritto al Festival Tulipani di seta nera patrocinato dalla RAI.

L’evento si è concluso alle Cantine di Maria Caterina Dei con assaggio di vino Novile e visita alle Cantine dove la statua di un cavallo rappresenta il simbolo dell’animo senese. Hanno presenziato all’iniziativa artistici, critici, Flavio Civitella medico pediatra, Maria Pia Ceccherini Docente all’ITIS Sarrocchi, l’Assessore Francesca Profili e molte altre personalità del mondo della cultura.

Paola Dei con le immagini e Maria Caterina Dei con la musica hanno realizzato un video con le bellezze di Siena e dintorni.

Durante il tour é stato lanciato il Concorso Nazionale che vede unite 5 associazioni che da sud a nord si sono unite alla ricerca della bellezza. L’iniziativa del 8 marzo è stata resa possibile grazie a Banca Cras di Sovicille, Centro Sperimentale di Cinematografia, Paradiso Accomodation, Vetrerie artistiche Mario Belli, Cantine Dei, Piazza Il Campus