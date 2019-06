Presentata a Roma alla Stampa Estera la stagione del mare in Toscana e il brand Costa Toscana e Isole Toscane

Le città della Toscana sono pagine della storia delle arti, dell’architettura, della cultura. Molti dei suoi paesaggi sono Patrimoni dell’Umanità Unesco fino alle coste lambite da acque splendide e ricche, vicino a borghi storici e pittoreschi su colline che assorbono tutto il buono ed il bello del Mediterraneo. Si passa dalle selvagge distese di sabbia della Maremma a scenari unici come le spiagge della Riviera Apuana dove si incontrano mare e montagne. 300 km di costa dove sventolano 19 Bandiere Blu e 11 Bandiere Verdi. A questo tesoro si aggiungono le isole dell’Arcipellago toscano: Giannutri, Gorgona, Capraia, l’Elba, il Giglio, Montecristo e Pianosa In ogni periodo dell’anno è possibile vivere il mare attraverso lo sport e attività come lo snorkeling, il surf, il kayaking di scoperta della natura come il whale watching alla scoperta dei cetacei.

Sulla Costa Toscana, da giugno a settembre, è una grande estate di appuntamenti: sport, cultura, rievocazioni storiche, arte, musica, teatro, gusto per vivere le serate tra la Maremma e la Versilia, dalle coste degli Etruschi e dell’Arcipelago fino alla Riviera Apuana.

Alla Stampa Estera a Roma il 4 giugno 2019 sono intervenuti Stefano Ciuoffo, Assessore al turismo della Regione Toscana, Antonio Mazzeo,presidente della Commissione Toscana Costiera in Consiglio Regionale, e Francesco Palumbo, direttore dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica. Alla presentazione erano presenti anche alcuni toscani doc, protagonisti della vita sulla Costa Toscana, come la weddingplanner Sandra Santoro, la guida ambientale Alessandro Bertelli, e Patrizia Bertini, esperta di vacanze per i bambini.

"Prende corpo - ha dichiarato l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - il lavoro per lo sviluppo turistico della nostra costa nel suo insieme, per valorizzare le mete rinomate ma anche far scoprire le tante potenzialità ancora inespresse. Quella di quest'anno in Toscana sarà una stagione eccezionale e ricchissima di eventi adatti a tutti, dai concerti di richiamo internazionale alle soluzioni per le famiglie, ma anche la prima "plastic-free". Anticipando la Direttiva europea la Toscana, infatti, ha deciso con i 900 stabilimenti balneari di mettere al bando le stoviglie in plastica, un modo per Ridurre i rifiuti in mare (che per l'80 per cento sono costituiti da plastica)."

“L'obiettivo che ci siamo prefissi lanciando i brand Costa Toscana e Isole Toscane - ha aggiunto Antonio Mazzeo, presidente della Commissione Toscana Costiera in Consiglio Regionale - è quello di dare maggiore visibilità anche alle parti meno note della nostra regione ma non per questo meno ricche di fascino, di bellezza e di storia. È soprattutto lì che possiamo far crescere la presenza turistica in Toscana aumentando e destagionalizzando l'offerta e proponendo ai visitatori itinerari tematici che sappiano spaziare su più province nella logica di un turismo più 'pensato' e meno 'mordi e fuggi'. Una grande scommessa, insomma, che non va in alcun modo a sostituire i brand e le specificità già presenti sul nostro territorio ma, anzi, punta a valorizzarle e farle conoscere sempre di più.”

“Dopo tanta attesa l'estate è arrivata e non esiste stagione migliore per apprezzare a pieno la ricchezza dell'esperienza turistica che si può vivere sulla Costa Toscana - ha spiegato Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica -. Una ricchezza che, molto spesso, non conoscono neanche coloro che frequentano il nostro mare da sempre. Il progetto che abbiamo presentato oggi qui a Roma nasce proprio per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo un nuovo modo di vivere una Costa Toscana che è un luogo in cui si possono fare esperienze uniche, in grado di unire avventure, cammini e percorsi di spiritualità, borghi e tesori d’arte e cultura, bike e turismo sportivo, matrimoni e vita di mare per famiglie, teenager e persone di ogni età”.

Sette i prodotti turistici che oggi compongono l’anima di Costa Toscana: Bike, Cammini, Borghi, Turismo Sportivo e Outdoor, Enogastronomia, Wedding e Turismo Avventura. Per un totale di 12 ambiti territoriali coinvolti. Si parte dalla Lunigiana per poi coinvolgere la Riviera Apuana, la Garfagnana e la Media Valle del Serchio. E poi giù verso la Versilia e la Piana di Lucca, per proseguire con le Terre di Pisa, Livorno, la Costa degli Etruschi e, infine, scendere nella Maremma Toscana e sull’Amiata. In mezzo al mare: l’Elba e le Isole dell’Arcipelago toscano. Le perle del Mediterraneo.