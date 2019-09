La giungla che arreda

Se ormai da un bel po’ di tempo fiori e piante finte avevano conquistato schiere di pollici “neri”, dimostrandosi sempre più realistiche, variegate e a manutenzione zero, negli ultimi tempi invece la tendenza alla crescente attenzione per l’ambiente e le campagne di sensibilizzazione all’ecologia, spingono sempre di più verso il mondo del verde naturale.

Orti cittadini in terrazzo, per produzioni bio e a km 0, giardini verticali per aiutarci a “respirare” anche in città e che nascono sulle pareti esterne o interne dei palazzi. Piante che rendono accogliente ogni stanza della casa e ci riavvicinano al mondo della natura anche con i loro profumi, distendendo la mente e facendosi apprezzare per l’autentica bellezza che sprigionano.

La vastità dei grandi spazi esterni si riflette quindi negli interni domestici e ispira disegni, cataloghi, collezioni di designer e arredatori: dalla biancheria o al pannello appeso al muro

Produzioni che traggono una profonda ispirazione dalla natura e realizzano oggetti e complementi d’arredo audaci, dalla grafica sorprendente e caratterizzati da scelte sostenibili, ecosostenibili ed etiche.

Lenzuola, tende, biancheria per la tavola o il bagno, cuscini e tappeti per la zona living: tutto rigorosamente in tessuti naturali e totalmente realizzati a mano. I colori scelgono i toni caldi e le consistenze catturano al tatto per trasferirci in atmosfere che sognano ad occhi aperti un giardino balinese o una casa palafitta nella foresta tropicale.

Connessioni inedite quelle che si creano fra interno ed esterno della casa, sempre più versatili e in grado di coniugare il design d’interni con quello degli arredi esterni per vivere una dimensione al passo con i tempi.

Una casa green, secondo gli esperti, ci aiuta a riconnetterci con noi stessi e col mondo esterno per farcelo sentire più vicino, ci sprona a prenderci cura di ciò che è intorno a noi, partendo anche dalle cose più piccole. La casa che fa bene agli occhi e al cuore, pensata come luogo emozionale in un nuovo modo di concepire l’abitare contemporaneo.