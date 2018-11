24ma Mostra Mercato del tartufo bianco a San Pietro Avellana

SAN PIETRO AVELLANA - Pochi sanno che uno dei regni del tartufo si trova in un piccolo borgo segreto ai confini tra Abruzzo e Molise, immerso nella natura ancora intatta tra i boschi e i prati della Riserva naturale MAB dell’Alto Molise, della biosfera che fa parte del patrimonio dell’Unesco dal 1977: San Pietro Avellana, questo paesino ricco di storia si distingue per le sue bellezze incontaminate e dal pregiato tartufo: nero tutto l’anno e il pregiato bianco autunnale.

Il 3 e 4 novembre si tiene l’annuale mostra mercato . Vi sono stands con prodotti tipici locali a base di tartufo in particolare quello bianco, quelli a base di funghi, con varie degustazioni in pieno stile Street Food e si possono gustare prelibatezze immersi nei colori autunnali dall’ocra ai marroni bruciato, dagli abeti sempreverdi che creano una tavolozza indimenticabile. Nel programma si tiene la cerimonia commemorativa per il 75mo anniversario dal passaggio distruttivo della guerra nel novembre ’43 , in onore di tutti i cittadini (medaglia d’argento al valore civile) .

Si apre nel bellissimo scenario naturale un percorso fotografico e sensoriale ricco di storia intitolato “San Pietro Avellana 1943-2018, per non dimenticare” . Nel paesino si ammirano fotografie e ricordi dei luoghi come si presentavano prima e dopo gli eventi del lontano novembre ’43 .

Semplicità, posti incantevoli, prelibatezze degne di Slow Food rendono imperdibile almeno un weekend in questi posti, in totale relax.

Indirizzo Via Roma, 2 – Cap. 86088 SAN PIETRO AVELLANA (IS)

Phone 0865 940131

E-mail

Website www.comune.sanpietroavellana.is.it