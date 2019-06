Proclamati i vincitori dell’edizione 2019 del Concorso Premio Roma

Oltre 170 le aziende che hanno partecipato ai due concorsi per i migliori pani e prodotti da forno tradizionalie Premio Roma per i migliori formaggi

ROMA - Si è svolta il 3 giugno 2019 nella suggestiva cornice del Tempio di Adriano la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2019 del Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno e Premio Roma per i migliori formaggi.

Il Concorso Pane Premio Roma, giunto alla sua quattordicesima edizione è diventato un punto di riferimento non solo per le Aziende di Roma e del Lazio, ma anche per quelle nazionali ed estere. Vi hanno partecipato 51 aziende di 11 regioni che hanno presentato oltre 180 campioni suddivisi in 8 tipologie.

Tutti prodotti di grande qualità che sono stati valutati da una Giuria di sei degustatori professionisti composta da tecnologi alimentari, ricercatori e assaggiatori dell’Inap sulla base di una rigorosa griglia di requisiti organolettici e sensoriali.

Nel corso della stessa mattinata ha avuto luogo la Cerimonia di Premiazione dei vincitori del Concorso per i migliori formaggi “Premio Roma”, giunto quest’anno alla sua sedicesima edizione.

La struttura del Concorso prevede due sezioni. Una sezione regionale, riservata alle aziende di Roma e del Lazio, che si sono confrontate su varie tipologie. L'a ltra sezione era invece aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere per stimolare un confronto con produzioni estere simili per tecnica produttiva o per tradizione a quelle del territorio locale.

123 le aziende partecipanti: tra queste 37 del Lazio (con una netta prevalenza numerica delle romane - 19 di cui 5 provenienti dalla città - su quelle delle altre province) e 33 le imprese partecipanti dal resto d'Italia ripartite tra 13 regioni (principalmente Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sardegna); consolidata la partecipazione delle imprese estere, con 53 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dall’Austria, dalla Croazia, dall’Estonia, dall’Irlanda e dalla Lituania.

La Giuria, composta da otto assaggiatori esperti, ha esaminato complessivamente oltre 300 campioni di formaggio di cui 97 iscritti alla sezione Roma e dal Lazio e 204 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 3 di Roma città, 4 della provincia, 1 di Frosinone, 1 di Latina, 1 di Rieti e 5 di Viterbo che si sono aggiudicate ben 19 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso.

I due concorsi di eccellenza sono promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera in collaborazione con Arsial e in sinergia con Unioncamere Lazio e con il sistema delle Camere di Commercio della regione.