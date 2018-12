Un polo d’eccellenza alla Cereal Docks, realizzati i nuovi laboratori

VICENZA - Cereal Docks, Gruppo industriale attivo nella prima trasformazione agro-alimentare per la produzione di ingredienti (farine, oli, lecitine derivati da cereali e semi oleosi) destinati ad applicazioni nei settori feed, food, pharma, cosmetic e usi tecnici, si dota di un nuovo polo che concentra le funzioni di controllo e assicurazione qualità di gruppo. Il nuovo centro, che si trova a pochi passi dalla sede centrale di Camisano Vicentino (Vi), è progettato e realizzato da Labozeta Spa e comprende cinque diversi laboratori: chimico-fisico, microbiologico, R&S, di biologia molecolare e di contaminanti organici/inorganici.



“L’apertura del nuovo centro testimonia l’impegno dell’azienda nella tutela della sicurezza alimentare, elemento chiave nella relazione con i nostri clienti e indirettamente con i consumatori finali. Non solo, anche sul fronte interno, la diffusione di una cultura della qualità forte a tutti livelli aziendali è un tema che ci impegna ogni giorno”, commenta Marco Sigola, Quality Assurance Manager di Cereal Docks.



Si tratta di un ulteriore avanzamento in termini di innovazione, qualità e sostenibilità. Valori che questa prestigiosa azienda considera da sempre fondamentali per la sua crescita imprenditoriale e per assicurare ai consumatori prodotti di altissimo livello qualitativo.



“Proprio per questo motivo abbiamo lavorato per garantire la massima efficienza nei laboratori del gruppo CerealDocks - afferma Marco Burlon, direttore nazionale vendite Labozeta Spa - . Tenendo conto dei delicati processi produttivi abbiamo realizzato uno studio approfondito durato mesi, al fine di efficentare ulteriormente il controllo produttivo dal punto di vista della sicurezza ambientale e della sostenibilità, nel rispetto dei tempi che questa attivà richiede e che quotidianamente viene svolta dagli specialisti della CerealDocks. Parliamo di un laboratorio R&D, ovvero per la Ricerca e Sviluppo che il gruppo veneto porterà avanti attraverso progetti innovativi in ambito alimentare con un team di esperti”.

“In sintesi - conclude Burlon - siamo certi che questo realizzo possa dare un ulteriore impulso positivo a questa azienda che già rappresenta una vera e propria eccellenza dal respiro internazionale”.