Noleggio a lungo termine ecco cosa sapere prima di noleggiare un’auto

Desideri noleggiare una vettura oppure preferisci avere prima maggiori informazioni a riguardo? In questa guida spiegheremo vedremo in cosa consiste un noleggio auto a lungo termine. Vedremo anche quali sono i costi e quali sono i vantaggi? Approfondiamo l’argomento.

Cos’è un noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è una formula alternativa all’acquisto oppure al leasing, che permette di utilizzare le vetture senza la necessità di possederle e senza doverle riscattare al termine della durata del contratto. Per noleggiare un auto bisogna sostenere una spesa mensile che viene determinata al momento della stipulazione dello stesso.

Il canone fisso mensile viene determinato dalla durata del contratto, che solitamente varia da 12 a 60 mesi, ma anche dal chilometraggio che si intende avere. Nel canone fisso sono inclusi, però, anche molti servizi vantaggiosi come la copertura assicurativa, come ad esempio RCA, la copertura Kasko e quella furto e incendio. È prevista anche il pagamento del bollo auto, della tassa di possesso ed i costi di gestione in caso di sinistri o furti.

I costi di un noleggio auto a lungo termine sono variabili. Il costo del canone mensile, infatti, può variare da circa 200,00 / 300,00 euro ad un massimo di 600,00 / 700,00 euro.

Chi può noleggiare auto a lungo termine?

Le auto a noleggio lungo termine possono essere scelte da tutti coloro che desiderano avere mobilità, ma senza possedere direttamente un veicolo. È possibile noleggiare un auto sia se si è in possesso di Partita Iva, che non. Nel primo caso però i costi del noleggio possono essere scaricati, proprio come avviene per i liberi professionisti, per gli imprenditori, per le piccole e medie aziende e per gli agenti di commercio.

Quando si decide di noleggiare un auto a lungo termine bisogna rivolgersi ad società che erogano tale servizio. Al momento della stipulazione del contratto bisogna presentare determinati documenti come ad esempio la busta paga.

Come scegliere l’auto da noleggiare?

Le aziende che noleggiano auto mettono a disposizione molteplici tipologie di auto. La scelta del veicolo varia in base alle proprie esigenze. È possibile scegliere tra berline, city car, SUV e station wagon, ma anche veicoli commerciali come ad esempio furgoni.

Noleggio auto a lungo termine: cosa accade in caso di furto o di una multa?

Nel caso in cui il veicolo noleggiato riceve una multa oppure addirittura in caso di furto, bisogna rivolgersi alla società di noleggio, che si occupa di tutte le questioni burocratiche ed amministrative. Nel primo caso si occupa della gestione della multa e della notifica di pagamento, nel secondo caso, ovvero, in caso di furto, fornisce al cliente il supporto necessario a seguito di una denuncia.

In caso di furto, inoltre, le società di noleggio assicurano comunque la mobilità ai clienti, fornendo loro un veicolo sostitutivo, che abbia le stesse o simili caratteristiche del modello scelto al momento del contratto.