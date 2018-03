Earth Hour, l’evento mondiale del WWF. Stasera si spegne anche il Colosseo

Dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio Bird's Nest di Pechino al Burj Khalifa di Dubai (l'edificio piu' alto del mondo) e poi in Italia decine di monumenti e piazze tra cui il Colosseo a Roma, le luci di Piazza San Marco a Venezia, il Castello Sforzesco e UniCredit Tower a Milano, la Mole Antonelliana a Torino, 8 simboli a Firenze tra cui Palazzo Vecchio e il Davide a P.zzale Michelangelo, la Basilica di San Francesco ad Assisi, il Maschio Angioino e Castel dell'Ovo a Napoli, il Santuario di Santa Rosalia a Palermo, il Palazzo Civico a Cagliari. Una 'ola di buio' di un'ora come 'gesto di solidarieta'' per il pianeta e per esortare individui, aziende e governi in tutto il mondo a contribuire nelle discussioni e nella ricerca di soluzioni per costruire un futuro sano e sostenibile per tutti. La manifestazione centrale dell'edizione italiana si svolgera' a Roma al Colosseo con lo spegnimento insieme a Paolo Nespoli, l'astronauta ESA protagonista della missione VITA dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), e la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi. Dalle 20.30 davanti al Colosseo prendera' anche il via alla "Pedalata per il Clima", una manifestazione totalmente gratuita a cui hanno gia' aderito oltre 1000 cittadini. Il corteo di bici si snodera' lungo le vie storiche della capitale e raggiungera' alle 21.30 la Basilica di San Pietro, anch'essa spenta per l'Ora della Terra, dove si assistera' alla sua riaccensione. A Roma si spegneranno anche diversi palazzi istituzionali: Quirinale, Camera, Senato, Corte Costituzionale, Presidenza del Consiglio.

Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia, ha dichiarato: "L'evento Earth Hour e' nato per connettere tra loro citta', comunita', aziende, singole persone, in nome del grande obiettivo di salvare il clima e salvare il Pianeta, riscoprendo la bellezza e l'efficacia di tanti gesti insieme. Un evento globale che unisce i territori e che, proprio per questo, ha sempre piu' dimostrato e rafforzato nel corso degli anni la sua attualita'. Quest'anno, il nostro invito e' quello di riconnetterci non solo tra noi umani, ma anche con il Pianeta, con la Natura, con l'interdipendenza che esiste tra i diversi problemi. In particolare abbiamo sottolineato, con un ponderoso rapporto, l'effetto distruttivo che il cambiamento climatico potrebbe avere sulla biodiversita' e quindi la necessita' assoluta di fermare e azzerare le emissioni di carbonio e degli altri gas serra per limitare al massimo l'aumento della temperatura globale (1.5 C) e salvaguardare la vita di tutte le specie viventi, inclusa la nostra". Pedalate per il clima anche a Padova, Torino, Vicenza, da Ostiglia a Revere di Borgo Mantovano (Mantova), Bologna, Rovigo (lungo Adige) Forli', Livorno, Terracina, Chieti, Pescara, Teramo, Lanciano, Napoli, Brindisi, Lecce, Potenza, Catania, Alghero grazie alla collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Amanti della Bicicletta). Tanti e per tutti i gusti gli eventi "collaterali", perche' come ogni anno l'Ora della Terra scatena la fantasia dei volontari. Il piu' originale a Noto (RG) dove e' previsto il Girotondo piu' Grande d'Italia che coinvolgera' Associazioni, scuole e volontari, mentre a Reggio Calabria l'Ora della Terra' sara' serata di musica, arte, gastronomia e scienza, con visita al planetario. A Caserta anche quest'anno andra' in scena la "maratona radiofonica" su Radio prima Rete che partira' alle 9,30 del mattino. A Palermo escursione sul Monte Pellegrino fino al santuario di Santa Rosalia. A Pescara e' prevista la pulizia a mano della spiaggia nell'area protetta dove nidifica il fratino, mentre a Reggio Emilia tra le altre cose ci sara' la distribuzione di semi di campo e compost. A Milano Earth Hour si colleghera' con i temi della biodiversita' minacciata dal cambiamento climatico, con una serata dedicata ai "signori della notte", i pipistrelli, organizzata da WWF Young. A Venezia manifestazione di Nordic Walking per le vie del centro, mentre a Verona la serata si snodera' tra musica e balli in piazza. A Torino si ballera' il tango al lume di candela.