Venezia 75. “La notte di San Lorenzo”, un classico dei fratelli Taviani

“La notte di San Lorenzo” è un film corale che rievoca con forte drammaticità la strage nazista dell’agosto del 1944 nel duomo di San Miniato: decine e decine di paesani furono trucidati nei mesi roventi dell’occupazione nazista della campagna toscana. Sull’episodio i Taviani avevano già girato un documentario basandosi sui documenti ricevuti dal padre, un avvocato del paese che aveva fatto parte della commissione d’inchiesta sull’eccidio. Omero Antonutti e Margherita Lozano sono gli unici professionisti fra decine di altri interpreti presi dalla strada. Sui responsabili della strage di San Miniato le opinioni divergono: c’è chi dice che negli anni successivi risultò che a sparare non erano stati i tedeschi ma gli alleati che avevano occupato la zona. Comunque, fu strage e il film la documenta con efficacia .

Film a forti tinte, che se non ha avuto molto successo di pubblico è comunque fra i più rappresentativi del filone del cinema italiano dedicato alla guerra partigiana. E’ stato restaurato con molta proprietà dal Centro Sperimentale di Cinematografia con il supporto della Cineteca Nazionale, dell’Istituto Luce e di Cinecittà. “La notte di San Lorenzo” ha vinto a Cannes il premio speciale della giuria e in Italia due volte il David di Donatello, un Nastro d’argento assegnato dal sindacato dei giornalisti cinematografici italiani, infine un Globo d’oro dell’associazione della stampa estera in Italia.