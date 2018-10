A Genova il Festival della Scienza: gli eventi e le iniziative del Cnr

Nell’edizione del Festival della Scienza dedicata ai Cambiamenti, in programma a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre, sono numerose le iniziative organizzate dal Consiglio nazionale delle ricerche, partner e socio fondatore della manifestazione: mostre, laboratori e conferenze che esprimono la multidisciplinarietà propria della ricerca dell’Ente. Ne sono esempio: ‘AI4museum: beni culturali per #natividigitali’ (Palazzo Bianco), un viaggio immersivo tra reale e virtuale attraverso importanti opere del patrimonio culturale italiano ‘lette’ per mezzo di tecnologie digitali e robotiche a cura di Cnr-Icar; ‘Quantum technologies’ (Piazza delle Feste) laboratorio a cura degli Istituti Spin, Ino e Ifn in collaborazione con Ibm Italia dedicato alla fisica quantistica, settore di ricerca in cui il Cnr detiene un ruolo di leadership scientifica a livello internazionale; ‘Marc, Shark e Minishark’ (Munizioniere di Palazzo Ducale) che illustra attraverso modelli costruiti ad hoc la tecnologia alla base dei veicoli robotici marini progettati e realizzati da Cnr-Inm e utilizzati nelle campagne di ricerca polare. Tra le mostre, sono dedicate all’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta ‘Uno sguardo dal cielo! I cambiamenti degli ecosistemi visti dai satelliti’ (a cura di Cnr-Igg) e ‘Aquae – Il futuro è nell’oceano - Preview’ (a cura di Ufficio Comunicazione Informazione e Urp del Cnr in collaborazione con Cnr-Dta e gli Istituti Ismar, Ias, Isac e Inm) entrambe ospitate al Munizioniere di Palazzo Ducale; mentre ‘Racconti e ritratti di medicina e malattia’, a cura dell’Ufficio stampa del Cnr e allestita al Palazzo della Commenda di Prè, affronta il concetto della malattia attraverso le forme di narrazione letteraria e visuale che hanno caratterizzato le diverse epoche.

Si rivolgono al pubblico dei più giovani i laboratori interattivi ‘Legami indissolubili’ sulla chimica delle sostanze leganti e delle tecniche di fissaggio utilizzate per mosaici, dipinti e affreschi (Palazzo Bianco, a cura di Cnr-Ismac); ‘Cambiamenti plastici’ dedicato al ciclo della plastica e alle soluzioni per un suo utilizzo responsabile (Galleria Atlantide – Acquario di Genova, a cura degli Istituti del Cnr Ias e Ismac); ‘Gocce schizzinose’ sulla ‘bagnabilità’ delle superfici (Biblioteca De Amicis, a cura di Cnr-Icmate), ‘La scienza nella carne’ (Cisterne di Palazzo Ducale, a cura di Associazione Festival, Montana e Cnr-Isa) e ‘Il gioco d’azzardo cambia (le) menti’ (Porta Siberia, a cura di Cnr-Ismac in collaborazione con Asl Regione Liguria): un’inedita esperienza interattiva che permette di comprendere le alterazioni psicologiche e cognitive alla base del gioco d’azzardo, oggi sempre più diffuso anche tra i giovanissimi.

Tra gli eventi speciali, la presentazione in anteprima dell’ultimo albo della collana editoriale di Cnr Edizioni Comics&Science ‘The light issue’, che contiene una storia a fumetti dell’artista Zerocalcare dedicata alla ricerca svolta presso l’infrastruttura di luce di sincrotrone Elettra (incontro ‘Particelle accelerate e accolli vari’, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il 30 ottobre alle 18, con il direttore di Cnr-Iac Roberto Natalini, Giorgio Paolucci del laboratorio Sesame, il matematico Andrea Plazzi e Michele Rech, in arte Zerocalcare). Completano il programma le conferenze:

- ‘Contatti in luce. Il percorso ‘Make a visual aid’ (Liguria Spazio Aperto, Palazzo Ducale, il 26 ottobre alle 16.30) con Sveva Avveduto (Cnr-Irpps), Federico Bartolomei e Fabio Fornasari;

- ‘Meno plastica, più Mediterraneo’ (Auditorium dell’Acquario di Genova, il 27 ottobre alle 17) con i ricercatori Cnr-Ismar Marco Faimali e Francesca Garaventa, Stefania Gorbi e Francesco Regoli (Università delle Marche), Serena Maso (Greenpeace Italia);

- ‘Nuove tecnologie per la traduzione assistita. I segreti del Talmud babilonese svelati con Traduco’ (Palazzo della Borsa, il 28 ottobre alle 11.30) con Emiliano Giovannetti (Cnr-Ilc), Clelia Piperno e Rav Gadi Fernano Piperno (progetto Talmud);

- ‘La prevenzione si fa a tavola e non solo’ (Salone congressi dell’Ospedale Galliera, il 30 ottobre alle 10) con Rita Bugliosi (Ufficio stampa Cnr), Roberto Volpe (Servizio protezione e prevenzione del Cnr), Franco Gambale (Cnr-Ibf), gli specialisti Paolo Bellotti e Alberto Pilotto, il filmaker Angelo Caruso;

- ‘La seconda rivoluzione quantistica’ (Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale il 31 ottobre alle 18) con Tommaso Calarco (Università di Firenze) e Francesco Saverio Cataliotti (Cnr-Ino);

- ‘Le cellule scambiano di continuo materiali e segnali’ (Palazzo Ducale, Archivio storico del comune, il 1 novembre alle 15.00), con Jacopo Meldolesi (Fond. S. Raffaele) e Claudia Verderio (Cnr-In);

- ‘Odi et amo. Gli italiani e la scienza: opinioni e tendenze’ (Palazzo Ducale, Archivio storico del comune, il 3 novembre alle 18.30), con Marco Ferrazzoli (Capo ufficio stampa Cnr), i giornalisti Elisabetta Tola e Andrea Rubin, Giuseppe Pellegrini (Observa Science in Society);

- ‘Verso il cambiamento: [email protected]’ (Museo di storia naturale ‘G. Doria’. Il 4 novembre alle 14.30), promossa dal Dipartimento scienze umane e sociali del Cnr con Luca Papi (Cnr-Dsu) e Alberto Bruni (Mibact);

Altre partnership, infine, riguardano la mostra sulle disabilità visive ‘150 modi di vedere’(Palazzo Ducale – Liguria Spazio Aperto) organizzata dall’Istituto David Chiossone in collaborazione con Cnr-Itd e la mostra fotografica ’In a changing sea’ (Galleria Atlantide – Acquario di Genova) allestita da AMY_D Arte S.p.Azio in collaborazione con Cnr-Ismar.

www.festivalscienza.it