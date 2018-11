Arriva l'intonaco che cattura le polveri sottili

Dopo uno studio nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Brescia (Laboratorio di Chimica per le Tecnologie), INSTM (Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali), Regione Lombardia, e Smart Solutions (Startup innovativa dell’ Università degli Studi di Brescia), è giunto il progetto Particulate Matter, che risponde ad una precisa richiesta della Commissione Europea, ovvero sviluppare materiali innovativi e a basso costo per la riduzione del particolato a livello europeo.

Si tratta di un materiale innovativo capace di intrappolare il particolato atmosferico con una forte valenza di sostenibilità, in quanto migliora la qualità dell’aria e rappresenta una possibile concreta attuazione dei principi d’economia circolare, valorizzando materiali di riciclo e sottoprodotti di processi produttivi.

Il materiale poroso (brevettato) è stato realizzato con sottoprodotti di scarto industriale (fumo di silice), mediante un processo sol-gel a basso costo e trattamento termico eseguito a basse temperature (70 °C). Il materiale può essere facilmente rigenerato attraverso le precipitazioni. Proprio come avvenne in natura, per le foglie, una volta dilavato, l’intonaco è in grado di intrappolare nuovamente altro PM. L’acqua di lavaggio, che contiene il PM, viene convogliata in sistemi fognari urbani. Questo consente, attraverso i sistemi di depurazione delle acque urbani, di depurare le acque reflue da questi inquinanti.

Ma non è tutto. Il risultato è sorprendente: il nuovo materiale, infatti, ha una capacità di rimozione superiore di almeno 100 volte rispetto a quella della vegetazione.