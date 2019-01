A Jesolo arriva la fabbrica della scienza

Il cuore della mostra è l'attività di stampo ludico e sperimentale da realizzarsi in prima persona. Ben 75 macchine interattive relative a temi come corpo umano, acqua, matematica, illusioni, elettricità, aria e forze che utilizzano l'approccio ludico-sperimentale per educare il visitatore al sapere scientifico e far comprendere importanti leggi della natura. Una mostra per tutte le età con un'offerta scolastica unica nel suo genere: visita guidata alla mostra interattiva della durata di 90 minuti realizzata da professionisti nella comunicazione scientifica tarata sull'età degli studenti; laboratori della durata di 60 minuti, il docente ha la possibilità di scegliere tra diverse proposte laboratoriali per tutti i gradi scolastici sui vari temi affrontati all'interno della mostra; visita guidata (facoltativa) al Tropicarium Park della durata di 90 minuti, posto fronte alla mostra, con l'obbiettivo di far conoscere il mondo degli animali e il rispetto verso di essi; 3.000 metri quadri suddivisi in tre settori: Tropicarium, Aquarium e Predators.