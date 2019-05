A Roma il Convegno Nazionale dei Chimici e dei Fisici 2019

Un evento che, come spiega Fabrizio Martinelli, Presidente dell'Ordine dei Chimici LUAM, (Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise) : “Non sarà solo un convegno per soli “Professionisti”, ma un momento di riflessione per tutti coloro che fanno della Chimica e della Fisica la loro Professione”.

“Il convegno - continua Martinelli - sarà composto da una serie di sessioni tematiche affrontate secondo il format del “talk-show” da un corpo relatori di grande esperienza e capacità, su argomenti di attualità e vita comune, analizzati alla divulgazione della Chimica e della Fisica, oltre che delle scienze ad esse collegate.

L’apertura sarà dedicata ai mutati aspetti ordinistici. Un focus particolare ricorderà il 150° anniversario della Tavola Periodica di Mendeleev, dopo che l’ONU ha proclamato il 2019 "Anno internazionale della Tavola Periodica", riconoscendo il ruolo della Chimica nello sviluppo sostenibile e nella capacità di fornire soluzioni alle sfide globali della vita.



Partnership:

AIDII - Associazione Italiana degli Igienisti Industriali Camera di Commercio di Roma EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Associazione SiamoSapiens