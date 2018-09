Calcio. Juve a punteggio pieno. Il Napoli tiene il passo

JUVE – Cinque su cinque, la Juve non molla e rimane ben solida al comando del campionato a punteggio pieno. Ieri sera l’ultima vittima dei bianconeri è stato il Frosinone, capace di resistere fino a dieci minuti dalla fine quando Cristiano Ronaldo sigilla il suo terzo gol in due gare. Gara chiusa poi definitivamente nei minuti di recupero da Bernardeschi.

NAPOLI – Gli azzurri non vogliono perdere il passo dai bianconeri e si candidano anti-Juve dopo la vittoria sul Toro per 3-1. Ancellotti sta forgiando sempre più questa squadra al suo credo calcistico e sembra che i calciatori lo stiano seguendo alla lettera. Sabato prossimo, dopo il turno infrasettimanale con i lParma, ci sarà proprio lo scontro con la capolista Juventus: prova del nove.

ROMA – Chi non può sorridere in questo momento è la società Roma. Il povero Di Francesco si trova alle prese con una squadra che non era proprio quella che si immaginava prima della scorsa estate, e ora si trova in un mare in burrasca con marinai poco efficaci e poco esperti. Il comandante è sicuramente lui ma il proprietario della barca poteva fornirgli un equipaggio più preparato. Ieri altra sconfitta con il Bologna (2-0) e rischio che si apra una crisi profonda. La socità deve interrogarsi circa la progettualità di questa squadra, di quali siano i reali obiettivi. Negli ultimi anni dalla Roma sono partiti Pjanic, Salah, Allison, Strootman, Nainggolan. Qualcosa è da rivedere nelle strategie dei giallorossi.

MILAN – Il diavolo vede rosso, ma di rabbia. Due volte in vantaggio con la Dea, due volte raggiunti. Finisce 2-2 con l’Atalanta e la zona alta della classifica si allontana. Si fa tanta fatica a decollare e le ombre di un cambio di allenatore sono sempre più presenti.

LAZIO – Inzaghi ritrova la squadra che vuole e domina il Genoa per 4-1. Una gran bella prestazione dei biancocelesti che confermano quanto di positivo fatto in coppa in settimana.

INTER – Vittoria in extremis anche con la Samp a Genova e convinzioni che si concretizzano sempre più. La vittoria in Champions contro il Tottenham ha veramente ridato vitalità a tutto l’ambiente nerazzurro e questa volta la vittoria contro i blucerchiati è stata cercata per tutti i novanta minuti e ottenuta dopo tre tentativi: due gol annullati dal VAR e l’ultimo decisivo da epic Brozovic, sempre più faro del centrocampo interista.

FIORENTINA – I viola, sempre più a trazione anteriore, superano 3-0 i diretti concorrenti in classifica della Spal e si portano terzi alle spalle del Napoli. Altra prova convincente della Fiorentina che conferma l’ottimo periodo di forma della squadra che continua ad avere nella fase offensiva la sua arma vincente.