In occasione della giornata nazionale contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, si organizza una prima giornata di informazione scientifica sul tema dell’ematologia e dell’oncoematologia e, più in generale, sul mondo del sangue.

A questa giornata ne seguirà un’altra di lavoro e approfondimento scientifico il 25 Novembre. ON.E (da ONcologia e Ematologia) è il nome del ciclo - progetto in cui si affronterà il tema dell’ematologia e onco-ematologia sotto diversi aspetti e prospettive anche in quella di progetti in partnership tra Sistema Sanitario e Imprese del settore.

La giornata si svolgerà in forma mista online e in presenza nel rispetto delle norme sanitarie vigenti al tempo. Nella piattaforma Klive.it si organizzerà uno studio virtuale dove si effettueranno collegamenti esterni per interviste agli stakeholders e interni per interviste e reportage dagli eventi della giornata.

