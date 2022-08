Venezia 79. I classici: “Teorema” (1968) di Pier Paolo Pasolini

La trama in rapidissima sintesi: un giovane misterioso, annunciato da un telegramma, arriva in casa di una famiglia della buona borghesia milanese e, uno dopo l’altro, ha rapporti sessuali con tutti i suoi componenti, compresa la domestica, di estrazione contadina.

L’esperienza sconvolgente spinge tutti, padre, madre, figlio e figlia a comportamenti inusuali, il nucleo è in breve disgregato. Si salva solo la servetta che è di più solidi, perché più semplici, principi morali. La morale, o meglio il teorema che il film vuole dimostrare: la società borghese è tanto schiava di condizionamenti e di prevenzioni da non essere in grado di reggere alla botta di una forte provocazione.

E’ forse il film più pasoliniano dei tanti del poeta di Casarsa: il soggetto originariamente concepito come una tragedia in versi e successivamente sviluppato in un romanzo, è diventato un film quando Pasolini è stato finalmente preso dalla magia del cinema.

Il film ebbe non poche vicissitudini con l’allora imperante censura cinematografica. Fu sequestrato per oscenità, regista e produttori furono denunciati e alla fine assolti. Tutto era cominciato con una provocazione: alla Mostra di Venezia di quell’anno, che peraltro assegnò a Laura Betti, la servetta, la coppa Volpi per l’interpretazione femminile, la giuria dell’autorevole Ufficio Cattolico Internazionale del Cinema, OCIC, assegnò a Teorema il suo massimo premio, indignando le gerarchie ecclesiastiche che gridarono allo scandalo e aizzarono la reazione della magistratura.

Oggi la Mostra di Venezia ha giustamente inserito il film nella rassegna dei classici restaurati, come omaggio per il centenario dalla nascita di Pasolini e in considerazione dell’ottimo restauro operato dalla Cineteca di Bologna.

PROGRAMMA CINEMA 2022 (PUBBLICO)

01/09 15:00 Sala Corinto 02/09 11:00 Sala Casinò 02/09 19:30 Sala Pasinetti Regia: Pier Paolo Pasolini Produzione: Aetos Film Durata: 98’ Lingua: Italiano Paesi: Italia Anno: 1968 Interpreti: Silvana Mangano Terence Stamp Massimo Girotti Anne Wiazemsky Laura Betti Andrés José Cruz Soublette Ninetto Davoli Carlo De Mejo Luigi Barbini Susanna Pasolini Adele Cambria Cesare Garboli Alfonso Gatto Sceneggiatura: Pier Paolo Pasolini Fotografia: Giuseppe Ruzzolini Montaggio: Nino Baragli Scenografia: Luciano Puccini Costumi: Marcella De Marchis Musica: Ennio Morricone Suono: Dario Fronzetti Restauro: Fondazione Cineteca di Bologna e Mondo TV Group In collaborazione con : Cinema Communications Services Laboratorio: L’Immagine Ritrovata

