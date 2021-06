La Fondazione Carla Fendi presenta 'Art and Science into Spoleto'

Il progetto della Fondazione Carla Fendi per il 64° Festival dei 2Mondi vuole essere un omaggio a Spoleto e a due grandi artisti che hanno vissuto e lavorato nel territorio dalla fine degli anni sessanta agli anni ottanta: Sol LeWitt, uno dei massimi esponenti del concettualismo e Anna Mahler, la figlia di Gustav Mahler e di Alma Mahler Schindler, scultrice erede di geni artistici. Entrambi hanno scelto di abitare per lunghi periodi a Spoleto, immersi nella cultura della città ed entrambi hanno lasciato qui numerose tracce della loro genialità.

Genialità creativa la cui memoria è tuttora portata avanti sul territorio dai Mahler & LeWitt Studios residenze che le eredi, Marina Mahler, la figlia di Anna e Carol LeWitt moglie di Sol, hanno creato per ospitare artisti di discipline diverse provenienti da tutto il mondo. In questo ambiente nasce ART & SCIENCE INTO SPOLETO Sol LeWitt/Anna Mahler, un percorso pensato dalla Fondazione Carla Fendi per riscoprire le loro personalità e sottolineare la vena creativa che continua a scorrere nel territorio.

Il progetto si sviluppa in diversi momenti.

ABOUT SOL è il racconto intimo e familiare della vita in Umbria dell’artista americano Sol LeWitt, attraverso i ricordi di sua moglie Carol.

Da New York a Spoleto, attraverso gli stessi sentieri dei mistici medioevali. Il ritratto di un uomo generoso e nello stesso tempo schivo, che ha trovato in Italia: “La formula della pittura e l’ha riproposta attraverso la geometria del suo lavoro” Marilena Bonomo

NOTES ON STONE La storia emozionante dell’artista viennese Anna Mahler, figlia del compositore Gustav Mahler e della scrittrice Alma Schindler musa dell’ambiente culturale mitteleuropeo nei primi anni del novecento.

Il ritratto, attraverso il racconto della figlia Marina, di una donna che ha anticipato il nostro tempo, libera e indipendente, non alla ricerca del successo, ma di un riconoscimento tale da permetterle di realizzare opere sempre più monumentali, giganti.

“L’unica cosa che nella mia mente non rende mia madre una figura tragica, è il suo lavoro, perché prevale su tutte le ferite, infelicità e solitudine per le quali è passata” Marina Fistulari Mahler

Arte ma anche scienza

Perché come diceva Albert Einstein “i grandi scienziati sono sempre anche artisti”

Un binomio che la Fondazione Carla Fendi vuole sottolineare nella convinzione che non vi sia separazione tra i due mondi. “Due culture allo specchio”, all’apparenza lontane ma in realtà unite da link percettivi, emozionali e intuitivi della creatività. In questo parallelismo l’evento di apertura ospita l’intervento di Vittorio Gallese neuroscienziato cognitivo, professore ordinario di psicobiologia e psicologia fisiologica, Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Unità di Neuroscienze dell’Università di Parma.

La sua ricerca individua i meccanismi celebrali alla base dell’esperienza estetica.

VITTORIO GALLESE, medico e neurologo di formazione, è professore ordinario di Psicobiologia e psicologia Fisiologica presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma, Adjunct Senior Re- search Scholar presso il Dept. of Art History and Archeology, Columbia University, New York, USA, e Honorary Fellow dell’Institute of Philosophy della School of Advanced Study della University of London. Neuroscienziato cognitivo, la sua ricerca si concentra sulla relazione tra il sistema sensorimotorio e la cognizione, indagando il fondamento neurobiologico e corporeo dell’intersoggettività, della psicopatologia, del linguaggio e dell’estetica. Il suo

maggiore contributo scientifico è la scoperta dei neuroni specchio, insieme ai colleghi di Parma, e lo sviluppo di un nuovo modello di percezione e immaginazione: Embodied Simulation Theory. È autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche e di tre libri.

Un percorso virtuoso

EXPLORING ART è un percorso di visita ai Mahler & LeWitt Studios per conoscere gli artisti e le loro opere e scoprire il mix tra le singole dinamiche creative e l’eredità culturale della regione. Situati nel cuore di Spoleto, nelle stradine vicine a Piazza del Mercato, le residenze nascono da quelli che in passato furono gli studi di Anna Mahler e di Sol LeWitt. Dal 2010 i loro ateliers hanno costituito insieme ad altri nuovi spazi un ambiente stimolante per gli artisti ospitati.

Da CASA MAHLER si passa nelle piccole vie del centro storico dove si incontrano alcuni Studios per arrivare alla TORRE BONOMO costruzione medioevale un tempo residenza e spazio espositivo della gallerista Marilena Bonomo, intimamente legata all’esperienza italiana di Sol LeWitt che qui aveva vissuto, ora di proprietà della figlia Valentina che da anni collabora con la Fondazione Mahler & LeWitt e che in questa occasione ospita la mostra “Allunati” di Rä di Martino.

In PIAZZA DEL MERCATO si incontra la fontana storica che ospita l’installazione Neon Hieroglyph dell’artista Tai Shani, recente vincitrice del prestigioso Turner Prize, invitata dalla Fondazione Carla Fendi e dai Mahler & LeWitt Studios. L’artista, che prende ispirazione da storie disparate, narrazioni e personaggi estratti da fonti dimenticate creando mondi fantastici, colmi di una forte carica utopica, per Spoleto realizza appositamente un’istallazione ideata per la fontana.

Momento conclusivo di tutto il progetto è il PREMIO CARLA FENDI 2021

Giunto alla sua decima edizione il Premio ha luogo in piazza Duomo sul palcoscenico, prima del Concerto finale del Maestro Antonio Pappano.

Nello spirito del progetto ART & SCIENCE INTO SPOLETO a conclusione di un percorso che vuole sottolineare la vena creativa che si respira nella città, il Premio viene attribuito a Carol LeWitt e a Marina Mahler, eredi degli artisti, promotrici di cultura e creatrici delle residenze d’artista Malher & LeWitt Studios a Spoleto.

Un riconoscimento a loro che hanno mantenuto vivo lo spirito artistico nel territorio e l’impegno della Fondazione Carla Fendi che finalizza il contributo del Premio istituendo in questa occasione due borse di studio, che interagiscono con Arte, Scienza, Moda e Tecnologia, destinate all’ospitalità per cinque anni di artisti selezionati dalla Mahler & LeWitt.

APPUNTAMENTI

Le locations che ospitano gli eventi potranno subire varianzioni nel rispetto delle disposizioni anti-Covid in vigore.

DOMENICA 27 GIUGNO

h. 11.30 • Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi Evento ad inviti

ART & SCIENCE INTO SPOLETO Sol LeWitt / Anna Mahler

VIDEO E TALKS

Introdotti da testimonianze biografiche interpretate da nomi del teatro internazionale i filmati prodotti dalla Fondazione Carla Fendi sugli artisti Sol LeWitt e Anna Mahler.

Special guest Vittorio Gallese.

DOMENICA 27 GIUGNO dalle h. 15.30

Evento ad inviti

sabato 3 e domenica 4, sabato 10 e domenica 11 LUGLIO dalle h. 11.00 alle h. 13.00

Pubblico

EXPLORING ART

Percorso di visita alle residenze d’artista Mahler & LeWitt Studios al centro di Spoleto, alla Torre Bonomo, all’installazione “Neon Hieroglyph” dell’artista Tai Shani, collocata nella fonta- na in Piazza del Mercato, fino a Palazzo Collicola Museo Carandente per visitare la Sol LeWitt Room e le Video Rooms.

DA LUNEDÌ 28 GIUGNO A DOMENICA 11 LUGLIO dalle h. 11.00

Pubblico

VIDEO ROOMS A PALAZZO COLLICOLA – MUSEO CARANDENTE

Proiezioni dei filmati su Sol LeWitt, Anna Mahler, video sulla storia e attività dei Mahler & LeWitt Studios e le Mahler & LeWitt Rooms con la video-installazione dell’artista Lina Hermsdorf e i brevi filmati di Tai Shani.



Da giovedì 1 a domenica 4 LUGLIO h. 21.30 e da giovedì 8 a sabato 10 LUGLIO h. 21.30

I filmati su Sol LeWitt e Anna Mahler sono proiettati anche nell’Arena-Cinema Proiezioni. Ingresso gratuito

DOMENICA 11 LUGLIO h. 20.30 • Piazza Duomo

PREMIO CARLA FENDI 2021

La premiazione ha luogo sul palco prima del Concerto del Maestro Pappano.

Premiate Carol LeWitt e Marina Mahler, fondatrici dei Mahler & LeWitt Studios, per il loro contributo alla creatività del luogo. Il valore del Premio è finalizzato all’istituzione di due Borse di Studio della Fondazione Carla Fendi destinate all’ospitalità per cinque anni di due artisti selezionati da Mahler & LeWitt Studios.