Roma Capodarte 2022 al Palazzo delle Esposizioni incontri con scienziati, proiezioni e laboratori per bambini

Il Palazzo delle Esposizioni inizia il nuovo anno con Roma Capodarte 2022, il Capodanno di Roma Capitale che unisce tanti protagonisti del mondo della cultura che incontreranno il pubblico nei musei, nei teatri, nei cinema, nelle biblioteche e in altri spazi della città, nel rispetto delle nuove norme anti Covid-19. Numerosi gli appuntamenti gratuiti e con prenotazione obbligatoria.

Per Capodarte 2022 il 1° gennaio il Palazzo delle Esposizioni sarà aperto dalle 16.00 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) con accesso gratuito alle grandi mostre di Tre stazioni per Arte-Scienza: Ti con zero, La Scienza di Roma e Incertezza, nonché alla sala cinema per due appuntamenti imperdibili.

Il Palazzo delle Esposizioni diventa uno stargate da dove entrare nel nuovo anno con le immagini del meteorite di Tarkowsky e due guide straordinarie: alle ore 16.30 Fabrizio Rufo, docente di bioetica e curatore della mostra La scienza di Roma, e alle 18.00 Mario Tozzi, geologo e conduttore televisivo, incontreranno il pubblico nella rotonda, la "zona" dove si raccontano fenomeni strani e insieme scientifici.

Al Piano Zero, nella Sala Fontana, è aperta Toccare la bellezza. Maria Montessori Bruno Munari, una mostra che offre l’occasione di conoscere due tra i più illustri protagonisti della cultura italiana contemporanea, riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo e presentati per la prima volta insieme in un’esposizione. In occasione di Roma Capodarte 2022, il Laboratorio d’arte propone Ora Tocca a me: una visita animata alla mostra e un laboratorio gratuito per osservare e manipolare insieme le opere dell’artista e i materiali sensoriali di sviluppo montessoriani su due turni, alle ore 16.30 e alle 18.00. Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

In sala cinema in programma la proiezione di due pellicole della rassegna Andrej Tarkovskij. La libertà attraverso il cinema, a ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su www.palazzoesposizioni.it: alle 16.30, L’Infanzia di Ivan di Andrej Tarkovskij (proiezione in pellicola 35 mm v.o. sott. ita). Vincitore del Leone d’oro a Venezia, questo lungometraggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale racconta la storia del dodicenne Ivan, impegnato ad aiutare l'Armata Rossa facendo da staffetta ed esploratore, a rischio della vita.

Alle 19.00, Stalker di Andrej Tarkovskij (proiezione in pellicola 35 mm v.o. sott. ita). La caduta di un meteorite produce strani fenomeni nella cosiddetta Zona e per entrarci esistono solo delle guide clandestine, gli stalker, capaci di condurre fino alla “stanza dei desideri”. Con eccezionale capacità immaginifica, Tarkovskij mette in scena un viaggio negli spazi più reconditi della mente umana, guidando lo spettatore in un’esperienza estetica che ha pochi eguali nella storia del cinema.

.L’accesso alle proiezioni, fino alla cessazione dello stato di emergenza, è consentito solo ai soggetti in possesso di certificazione verde COVID-19 ottenuta da completamento del ciclo vaccinale o da guarigione (cd. Green Pass Rafforzato) e di mascherina FFP2.



Durante le festività la sede espositiva di via Nazionale osserverà gli orari sotto riportati:

venerdì 31 dicembre dalle 10.00 alle 15.00 (ultimo ingresso ore 14.00)

sabato 1 gennaio dalle 16.00 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) con ingresso gratuito

lunedì 3 gennaio apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00).



L’ingresso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass. Non è richiesto ai bambini al di sotto dei 12 anni.

L’ingresso alla rotonda per gli eventi è contingentato e sarà consentito nel rispetto della vigente normativa sulle misure di contrasto e contenimento del Covid-19.



Roma Capodarte 2022 è un Capodanno per ripartire tutti insieme, pubblico, artisti e operatori del mondo della cultura, in presenza e in sicurezza, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Casa del Cinema, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Teatro dell'Opera di Roma, Associazione Teatro di Roma, e poi ancora Nuovo Cinema Aquila, Cinema Troisi e Teatro Eliseo. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.



