Il tour in realtà aumentata dell’artista PZ.Artist inizia da Piazzale Michelangelo, a Firenze.

Dal 5 settembre al 9 ottobre 2022 l’artista italiana PZ.Artist presenterà un’esperienza davvero unica, allestendo una esposizione delle proprie opere in un padiglione in Realtà Aumentata, presso Piazzale Michelangelo a Firenze

Venticinque opere dell’artista prenderanno vita davanti agli occhi dei visitatori, in un percorso espositivo composto da cinque sale virtuali, accessibili attraverso la app “Artinside Experience” - ideata e sviluppata da Artebinaria - scaricabile gratuitamente per da App Store per iPhone ed iPad.

Recandosi presso il punto panoramico più famoso di Firenze, i visitatori potranno così ammirare in grandezza naturale i dipinti ed i disegni preparatori di PZ.Artist, come se fossero appesi alle pareti invisibili di cinque sale immaginarie, che non nascondono l’ambiente circostante: al contrario, lo spettacolare panorama di Firenze darà luogo ad un inedito dialogo tra le opere, i visitatori e l’ambiente, suscitando in ciascuno emozioni uniche ed irripetibili.

Attraverso l’esposizione in realtà aumentata, l’artista desidera dare l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva emozionante, impensabile fino a qualche anno fa, ma che oggi è resa possibile attraverso l’uso di una delle tecnologie più all’avanguardia, quale quella della realtà aumentata.

Non troveremo le opere di PZ.Artist nelle tradizionali gallerie d’arte, perché l’artista ha deciso di esporre le proprie creazioni esclusivamente in Realtà Aumentata, attraverso la app “Artinside Experience”, realizzata da Artebinaria, e basata sulla piattaforma ‘Artinside Gallery’: la prima galleria d’arte senza pareti, in realtà aumentata.

L’esposizione a Piazzale Michelangelo è solo la prima tappa del tour di PZ.Artist: le opere dell’artista, prederanno successivamente vita davanti agli occhi dei visitatori a Parigi, a Sydney, a Londra ed infine a New York, in altrettanti padiglioni immaginari.

Ma chi è PZ.Artist? Scopriamolo assieme.

Storica dell’arte e art director di Artebinaria, PZ.Artist è un’artista visuale eclettica, che utilizza codici espressivi e linguaggi diversi, passando dalla pittura alla grafica digitale, dalla progettazione di performance di video-mapping all’allestimento di esposizioni d’arte in realtà aumentata.

Attraverso la sua arte PZ.Artist esplora il colore come una fonte, dalla quale sgorgano emozioni; l’artista ricerca la verità che si nasconde nella felicità e nel dolore; aspira a trovare l’essenza profonda ed i significati primari, estraendoli dal caos rumoroso della vita e aprendo inediti dialoghi tra l’arte visiva, la musica elettronica e le nuove tecnologie.

Nelle sue opere l’elemento figurativo si esprime attraverso uno o più personaggi idealizzati, raffigurati sempre come esili e longilinei, che sono spesso sospinti da un soffio di vento delicato e vibrante.

Alcuni dei suoi dipinti sono stati scelti come copertine degli album di musica elettronica del compositore e produttore Boxedge.

Le fragranze e le essenze di vita, che PZ.Artist ha nascosto nelle proprie opere, sono pensate per essere scoperte da anime sensibili, in grado di individuare e di far rivivere ogni volta attorno a sé gli istanti di stupore che l’artista ha cristallizzato consapevolmente all’interno dei suoi dipinti.

Non resta dunque che recarsi a Firenze, per immergersi nel mondo colorato, tecnologico e suggestivo di questa artista italiana, che rompendo i tradizionali schemi espositivi e adattandosi alle tecnologie più innovative, ci introduce in una nuova dimensione artistica.

Data di inizio: 5 settembre 2022 - Data di fine: 9 ottobre 2022

Luogo: Piazzale Michelangelo, Firenze

Link:

Website:

www.pzartist.it

www.artebinaria.it