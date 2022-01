“Van Gogh – I Girasoli”, evento cinematografico il 17, 18 e 19 gennaio 2022

“Van Gogh - I girasoli”, che molti credono un unico capolavoro di Vincent Van Gogh, sono in realtà cinque dipinti di fiori in vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo.

Il regista David Bickerstaff riunisce e confronta in un modo mai visto la spettacolare serie pittorica sul grande schermo, rispondendo a cosa significassero i girasoli per Van Gogh e perché colpiscono tanto il pubblico di oggi, quale messaggio volesse imprimergli l’autore. Al cinema come evento solo il 17, 18 e 19 gennaio 2022 distribuito da Adler Entertainment è questo il secondo documentario della collana Art Icons, dedicata alle icone indiscusse del mondo artistico. Il film offre una visione inedita della vita e delle opere del celebre artista olandese attraverso quadri che sono tra i dipinti più amati e misteriosi del mondo. A stretto contatto con il Van Gogh Museum di Amsterdam David Bickerstaff non offre semplicemente una mostra virtuale, ma scava nella storia complessa di ogni opera, cercando di svelare sentimenti e condizioni in cui si trovava il pittore creandoli. Ci fornisce, ad esempio, una nuova visione sulle tragiche circostanze che portarono Van Gogh a litigare con Paul Gauguin culminate, in seguito, nel taglio dell’orecchio.

Con un’affascinante interpretazione dell’ attore Jamie de Courcey, così somigliante agli autoritratti di Van Gogh, unita a interessanti approfondimenti di storici dell'arte e botanici, lo spettatore riesce a empatizzare con la misteriosa personalità di Van Gogh. Esperti del settore ci spiegano poi come abbiano cercato di riprodurre i colori originali, come le loro gradazioni oggi ci appaiano diverse, raccontano come la patina del tempo sia in grado di comunicare emozioni cangianti: più chiari, brillanti e caldi i gialli dell’inizio; più spenti quelli che oggi noi possiamo ammirare. Infinite sfumature sono impresse dalle pennellate di Van Gogh e, per quanto si trattasse di cinque copie, nessuna è identica all’altra, ogni fiore ha una propria personalità. Dice David Bickerstaff: “Vedendoli in questo modo si ottiene una ineguagliabile e sorprendente nuova comprensione della vita e del lavoro dell'artista probabilmente più popolare del mondo. Mettendoli insieme sul grande schermo, è possibile confrontarli da vicino e vedere le differenze di ciascuno di essi, esaminando il potere della mano ossessiva dell'artista e la sua lotta con il colore e la composizione. È stata una tale gioia testimoniare quanto fosse unica ogni versione, prova dell'esuberanza di Van Gogh per la sperimentazione”.

Van Gogh – I Girasoli

Data di uscita:17 gennaio 2022

Genere:Documentario

Anno:2021

Regia:David Bickerstaff

Attori:Jamie de Courcey

Paese:Gran Bretagna

Durata:85 min

Distribuzione:Adler Entertainment

Musiche:Asa Bennett

“