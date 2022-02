“L’ombra del giorno”. Piccioni: “Kammerspiel non claustrofobico”, per raccontare l’amore a rischio della vita

“L’ombra del giorno” per la regia di Giuseppe Piccioni, regista sempre migliorato negli anni, è una storia d’amore durante il fascismo che, in un momento in cui pandemia ed echi di guerra fanno sentire forte il senso della precarietà, ha sviluppi emotivi nei quali lo spettatore medio si può identificare.

L’azione de “L’ombra del giorno” si svolge di solito all’interno di un ristorante che dà su un’antica piazza, il film ha tuttavia ritmo, movimento e svolte impreviste dovute alle vicende, ai rapporti sentimentali, alle paure, al fanatismo, agli scrupoli di coscienza dei protagonisti. Racconta la metamorfosi di uomo che non conosceva sino in fondo se stesso: il ristorante e la piazza diventano così microcosmo di una società.

Interpreti principali de “L’ombra del giorno” sono Luciano (Riccardo Scamarcio) e Anna (Benedetta Porcaroli). La vicenda avviene nel 1938 ad Ascoli Piceno. Cittadina di provincia che Piccioni valorizza con amore, dalla quale anche Riccardo Scamarcio, produttore del film, fu affascinato al primo sopralluogo. Durante le riprese Ascoli era immersa nel periodo pandemico sicché, il suo insolito vuoto e silenzio, bene riescono a comunicare il clima pesante d’attesa alla vigilia della seconda guerra mondiale. Luciano è proprietario di un elegante ristorante in centro, ha un’andatura zoppicante a causa di una ferita infertagli durante il conflitto del ‘15-‘18. Ed è un brav’uomo come tanti.

Come la maggior parte degli italiani Luciano è fascista, crede che il regime dia ordine e serenità al paese, ma ciò che a lui interessa veramente non è militare nel partito, bensì occuparsi del suo locale. Un giorno, dietro la vetrina del ristorante, una ragazza resta in attesa per ore finché è notata. Luciano le chiede chi sia e cosa vuole: si chiama Anna Costanzi e cerca un lavoro. Intenerito, forse inconsapevolmente già attratto, Luciano la prende in prova. Anna si rivelerà in gamba e tra loro si consoliderà un sentimento che andrà oltre il buon rapporto professionale, ma Anna nasconde anche un segreto che cambierà le loro esistenze per sempre …

Regia: Giuseppe Piccioni

Attori: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Lino Musella,Valeria Bilello,Wael Sersoub, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Nemolato, Costantino Seghi, Antonio Salines

Fotografia: Michele DAttanasio

Montaggio: Esmeralda Calabria

Costumi: Bettina Pontiggia

Suono: Francesco Liotard